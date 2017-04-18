Başbakan açıkladı sterlin hareketlendi

İngiltere'den gelen erken seçim haberi sonrası İngiliz sterlini hareketlendi. İngiltere Başbakanı May, 8 Haziran'da erken seçime gidilme talebini açıklamıştı.

İngiltere Başbakanı Teresa May’in erken seçim isteği sonucu İngiliz sterlini hareketlendi. Dolar karşısında yüzde 1 değer kaybetmesine karşın sterlin/TL, karar öncesi 4.6370 iken şu saatlerde (13.47) 4.66’yı aştı. İngiltere Başbakanı May, 8 Haziran’da erken seçime gidilme talebini açıklamıştı.

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BELİRSİZLİK KAPIDA

Kapital FX Araştırma Müdürü Enver Erkan İngiltere’den gelen erken seçim kararını değerlendirdi.

Yeni bir belirsizlik kapımızı çalıyor. Avrupa Birliği ile boşanma sürecinde olan ve resmi olarak adımları atan İngiltere, çıkış müzakereleri öncesinde erken seçime gidiyor. Downing Street 10 olarak bilinen Başbakanlık önünde açıklama yapan Başbakan Theresa May, 8 Haziran'da erken seçime gidileceğini belirtti ve Avrupa'da haftaya Fransa'da, Eylül'de de Almanya'da gerçekleşecek genel seçimlere bir halka daha ekledi.

Tabii seçimden sonra ortaya çıkacak tablo Brexit açısından büyük önem taşıyor. Çünkü May'in hard Brexit yaklaşımı çerçevesinde şekillenecek bir müzakereler dizisi söz konusuydu ve muhalefetin bu konudaki uzlaşmazlığı anlaşılan içeride bir güven eksikliği oluşturdu. Tabii 8 Haziran'dan sonra May olur mu, ya da başka bir hükümet mi gelir, bunun analizi için çok erken; ancak AB yanlısı bir dönüşün gerçekleşmesi ihtimali de potaya girdi. İngiliz sterlini (GBP) o yüzden karışık fiyatlıyor. May'in açıklama yapmasından önce 1,2608'den sert şekilde 1,2516'ya kadar gerileyen GBP, erken seçim açıklamasıyla beraber eski seviyelerine geri geldi. An itibariyle de günlük zirvesini 1,2631'de güncelledi. Intra-day trade’lerde 1,2540, ana destek olarak da 1,2430 izlenmeli… Burada güzel bir yukarı kanal hareketi oluştu. İngiltere 10 yıllık tahvil faizlerinde sınırlı tepki var; %1'de. FTSE 100 ise %1,3 aşağıda, seansın en düşük seviyelerinde, 7.230 puanda.

Erken seçim Brexit'i, Brexit ekonomiyi, ekonomi de BOE'yi belirleyecek. Bekleyip göreceğiz. Seçim ajandasında Fransa'nın ve Almanya'nın ortasına ekliyoruz İngiltere'yi…