İngiltere’denin yeni banknotlarında palm yağı tartışması

İngiltere'de tedavüle girecek yeni 20 sterlinlerde palm yağı kullanılacağının açıklanması çevreci grupların tepkisini çekti. İngiltere Merkez Bankası da daha önce tedavüle sokulan 5 sterlinde hayvansal yağ kullanıldığını ve bunun vegan ve bazı dibi gruplar tarafından tepkiyle karşılanması sonucu palm yağı kullanmaya karar verdiklerini açıkladı.

İngiliz sterlini ülkede yeni bir tartışma konusu yarattı. BBC’de yer alan habere göre, kademeli olarak plastik banknotları tedavüle sokan İngiliz Merkez Bankası, yeni 20 sterlinlik banknotlarda hayvansal yağ yerine bitkisel içerikli palm yağı veya hindistan cevizi yağı kullanacağını açıkladı. Banka gerekçe olarak tedavüldeki 5 sterlin banknotların hayvansal yağ içermesi nedeniyle vegan gruplarla Hindu ve Sikh inanışına sahip kişiler tarafından kullanılmaması olarak gösterildi.

Ancak bu sefer de palm yağı açıklaması çevreci grupların tepkisini çekti. Dünyadaki yağmur ormanlarının azalışındaki en önemli etmenlerden birinin palm yağı üretimi olduğu öne sürülüyor. Araştırmalara göre 1990 – 2008 arasında ormanların yok olmasında palm yağının etkisi yüzde 8 olarak gösteriliyor. Palm yağı içermesi beklenen yeni plastik 20 sterlinlerin 2020’de tedavüle sokulması planlanıyor.

PALM YAĞI NEDİR

Bir tür palmiye ağacının meyvelerinden üretilen palm yağı, dayanıklı ve ucuz olması nedeniyle günümüzün en çok kullanılan bitkisel yağlarının başında geliyor. Ancak palm yağı kullanımı tartışmaları, sağlık endişelerini de beraberinde getiriyor. Araştırmalarda yüksek ısılarda rafine edilen yağın kansere neden olduğu açıklandı. Ayrıca bazı araştırmacılar, yüksek doymuş yağ oranı nedeniyle kolestorol seviyesini artırarak, kalp krizi ve felç riskini artırdığını belirtiyor.

Isıtılmış palmiye yağının kan basıncını yükselttiği ve yüksek tansiyona neden olduğu da ifade ediliyor. Çevreciler, palmiye yağı üretiminin iklim değişikliği, hava kirliliği ve toprak erozyonuna etkilerine dikkat çekiyor. Yüzde 90’ı Endonezya ve Malezya’daki yağmur ormanlarında üretilen palm yağının üretimi, bu ormanların yok olmasına da neden oluyor. Yağmur ormanlarının yok olması, orangutanlar başta olmak üzere kaplan ve filler gibi birçok vahşi hayvanın doğal yaşam alanlarından olmasına sebep oluyor.

PALM YAĞI NERELERDE KULLANILIYOR?

Yemeklik yağlar, margarinler, dondurma, hazır yemek ve şekerlemeler gibi işlenmiş gıdaların çoğunda palmiye yağı kullanılıyor. Çikolata, pizza hamuru, bisküvi ve kurabiyeler, paketlenmiş ekmek bu ürünlerden bazıları. Ayrıca sıvı deterjan, sabun ve şampuanların çoğu, ruj, ağda ve cilalar, endüstriyel yağlayıcılar ve biyolojik yakıtların içeriğinde bu yağ bulunuyor.