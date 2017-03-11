İnönü yalısını 20 milyon TL’ye aldı

Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü’ye ait Anadolu Hisarı’ndaki Komodor Remzi Bey yalısının yeni sahibi Nata Holding’in patronu Namık Tanık oldu. Tanık, yalıyı yaklaşık 20 milyon TL'ye satın aldı. Sevinç İnönü yalıda bir süre oturmaya devam edecek ancak daha sonra yalıdan çıkacak ve yalıya Tanık taşınacak.

Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü’ye ait Anadolu Hisarı’ndaki Komodor Remzi Bey yalısının yeni sahibi Nata Holding’in patronu Namık Tanık oldu. Tanık, yalıyı yaklaşık 20 milyon TL'ye satın aldı. Sevinç İnönü yalıda bir süre oturmaya devam edecek ancak daha sonra yalıdan çıkacak ve yalıya Tanık taşınacak.

Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'ye ait olan Boğaz'ın tarihi yalılarıdan Komodor Remzi Bey Yalısı, yaklaşık 20 milyon TL'ye NATA Holding'in patronu Ankaralı işadamı Namık Tanık tarafından satın alındı.

Hürriyet’ten Elif Ergu’nun haberine göre, Sevinç İnönü, geçici bir süre yalıda oturmaya devam edeceğini belirtirken, yalıda NATA Holding'in merkezini İstanbul'a taşımaya hazırlanan Namık Tanık'ın kalacağı öğrenildi. Borçları nedeniyle 28 Şubat'ya Beykoz İcra Dairesi'nden satışa çıkarılan yalının satışı son anda durdurulmuş ve bir alıcının çıktığı, borçların kapanma güvencesinin verildiği söylenmişti. Sevinç İnönü'nün armatör kardeşi Selim Sohtorik'e kefaleti nedeniyle üzerine kalan borç yükü sonucunda yalı icradan satışa çıkarılmıştı. Sevinç İnönü, Şubat ayının son haftası 24 Şubat'ta Hürriyet'te çıkan röportajımızın ardından kendisine ulaşan Ankaralı iş adamı ile anlaştıklarını ve yalının satışının gerçekleştiğini doğruladı ve “Borçlarımız kapandığı için mutluyum” dedi. Sevinç İnönü'nün avukatı Şehnaz Celep de, “Tüm borçlara karşılık yalının satışı gerçekleşti” bilgisini verdi.

DEĞERİNİN ALTINDA

Erdal-Sevinç İnönü Vakfı'nın yaşamasını çok isteyen Sevinç İnönü vakfın merkezi olarak da kullanılan yalının yeni sahibine bir süre sonra yalıyı teslim edecek. Yalının yeni sahibi ise Türkmenistan'da 500 günde 180 köprü yaparak dikkat çeken Nata Holding'in patronu oldu. Sevinç İnönü'nün üzerine kalan ve zaman içinde katlanarak büyüyen borç 20 milyon lirayı bulmuştu. 2002 yılındaki 265 bin liralık borcun katlanarak büyümesi Sevinç İnönü'nün yalıyı satmasına neden olurken, Sevinç İnönü Hürriyet'e verdiği röportajda yalının gerçek değerinin 60 milyon lira olduğunu, yalının tarihi özellikleriyle Boğaz'da son kalan yalılardan biri olduğunu ve en büyük dileğinin de yalının değerini bularak satılması olduğunu söylemişti.