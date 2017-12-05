İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’na TEB’den destek

TEB, İnovasyon ve Girişimcilik Haftası kapsamında bu yıl ‘RE-PLAYERS-Oyunu Değiştirenler’ adlı bir deneyim ve aktivite alanında spor, sanat, robotik gibi farklı disiplinlerden yenilikçi projeleri ziyaretçilere deneyimletecek.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 6 yıldır destek verdiği Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası kapsamında bu yıl yenilikçi projeleri ve bu projelerin arkasındaki ilgi çekici hikayeleri ziyaretçilerle buluşturacak. 6-9 Aralık tarihlerinde, İstanbul Kongre Merkezi Beyazıt Salonu'nda kurulacak ‘RE-PLAYERS-Oyunu Değiştirenler' adlı bir deneyim ve aktivite alanında sporun yanı sıra, bilim, sanat, robotik gibi farklı disiplinlerde konvansiyonu kıran yenilikçi projeler ziyaretçiler tarafından deneyimlenebilecek.

Geçtiğimiz yıl geleceğin spor ve antrenman teknolojilerinin oyunlaştırılmış projelerle anlatıldığı Re-Play alanında binlerce insanı ağırlayan TEB, bu yıl da Re-Players alanında geleceğin dünyasıyla ziyaretçileri buluşturuyor.

Re-Players alanına gelen ziyaretçiler 3 boyutlu olarak görselleştirilmiş Hamlet oyununun sanal gerçeklikle sunulduğu Theatre Vr ile canlandırmak istediği karakteri seçerek tiyatro oyununun bir parçası olabilirken, Robodraw ile Robot kol KUKA'ya portrelerini çizdirebilecek.

Re-Players alanında uçmak isteyenler için Dronezone bir isimli uçuş simulasyonu, futbol meraklıları için se Dıgıtal Shootout isimli şut çekme simulasyonu bulanacak.

Alanda ayrıca yapay zeka yazılımları kullanılarak, ziyaretçilerin seçeceği 3 kelimenin içinde bulunduğu rap şarkı sözleri yazan ve kullanıcıyla eş zamanlı olarak seslendiren AI RAP ile moleküler yapıların oyunlaştırılmasıyla kullanıcının yepyeni bir yapı oluşturulması sağlayan Eterna projesi İnovasyon ve Girşimcilik Haftası boyunca Beyazıt Salonu'nda bulunacak.