İnşaat sektöründe istihdam üçüncü çeyrekte azaldı

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi 2017 yılı üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,9 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı üçüncü çeyrek inşaat işgücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi 2017 yılı üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,9 oranında azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 oranında azaldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇALIŞILAN SAAT YÜZDE 5,8 AZALDI

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat çalışılan saat endeksi 2017 yılı üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,8 oranında azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat çalışılan saat endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 oranında azaldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BRÜT ÜCRET- MAAŞ YÜZDE 6,1 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat brüt ücret-maaş endeksi 2017 yılı üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,1 oranında arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat brüt ücret-maaş endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7 oranında arttı.