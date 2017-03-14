Intel’den flaş satın alma

Intel sürücüsüz otomobil teknolojileri geliştiren İsrailli firma Mobileye’ı 15.3 mliyar dolara satın aldı.
Firma satın almak için şirket hissedarlarına ellerindeki hisse senedi başı 63.54 dolar ödeyecek.
Haberlerin ardından New York Borsası’nda işlem gören Mobileye hisseleri yüzde 30’un üzerinde yükseldi.
Mobileye, Intel ve Alman devi BMW ile birlikte sürücüsüz otomobil teknolojileri üzerinde çalışmalar yapıyordu.
Artırılmış görüş teknolojisi üzerinde çalışan mobileye araçların içine yerleştirdiği kamera ile şoförlere üçüncü bir göz olma iddiasında.