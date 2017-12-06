IOTA nedir? IOTA fiyatları neden yükseldi, nasıl satın alınır?

Yakın gelecekte nakit paraların yerini sanal paraların alacağı öngörülüyor. Yatırımcılar şimdiden dijital para birimlerine yönelmeye başladı. Pazar günü akşam saatleri itibariyle kripto ürünler arasında yeni bir paranın yıldızı parladı. İnsanlar dijital para birimi IOTA nedir diye merak ediyor. Herkes Bitcoin'i merak ederken IOTA fiyatları neden yükseldi? IOTA nasıl satın alınır? İşte ayrıntılar...

Teknolojinin hayatımıza kattığı nesnelerden biri de dijital para birimleri. Dijital para birimlerini yeni öğrenenler için IOTA nedir, IOTA nasıl satın alınır, IOTA işlemleri nasıl gerçekleştirilir ve IOTA fiyatları neden yükseldi sorularının yanıtları haberimizde…

IOTA NEDİR?

IOTA, dijital para birimi sahasının yenisi.

Blok zincir ağına dayanmayan IOTA, Tangle adını taşıyan alternatif bir dağıtımcı hesap sistemine dayanıyor.

Microsoft, Fujitsu ve diğer başka şirketlerle işbirliği yapan bu yeni dijital para birimi, ‘nesnelerin interneti’ alanında kendini ilk piyasa alanı olarak tanımlıyor.

6,75 milyar dolar piyasa değeri olan IOTA, 2,43 dolardan işlem görüyor.

IOTA İŞLEMLERİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Bir IOTA kullanıcısının işlem gerçekleştirebilmesi için kullanıcı rastgele seçilmiş başka iki işlem daha doğrulamalıdır. Gönderilmiş bir işlemin alıcı tarafından onaylandı olarak kabul edilmesi için gönderici yeterli onay seviyesini sağlamalıdır (örneğin başka kullanıcılar tarafından yeterli sayıda onaylanmalıdır). IOTA sistemi, Coordinator adı verilen tek bir yönetici ile çalışmaktadır. Coordinator, tüm işlemleri onaylamayı sağlar. Coordinator olmadan IOTA DAG ilk aşamalarda yeterince güvenli olarak sayımaz. Coordinator, ağ yeterince geniş hale gelince kaldırılması gerektiği anlamı taşır.

IOTA SİSTEMİNDE TANGLE NEDİR?

IOTA sistemi, blockchain (blok zinciri) yerine yönlendirilmiş asiklik grafiği DAG kullanır. IOTA’nın DAG’ı amiyane tabirle Tangle (Aapsaçı) olarak adlandırılır ve blok zinciri protokolünün genelleştirilmesidir.

IOTA ŞİFRELEME SİSTEMİ NEDİR?

IOTA, eliptik egri kriptografisi yerine karma tabanlı şifreleme Winternitz kullanır. Karma tabanlı imzalar, eliptik eğri kriptografisine göre daha hızlıdır. Ayrıca kuantum algoritması, kuantum bilgisayarının saldırılara karşı oldukça etkili olduğunu belirtir. Bitcoin bloğu oluşturmak için kripto saldırganları tespit etme süreci genel olarak saldırılara karşı zayıf kalmaktadır. Fakat IOTA sistemi, saldırılara karşı daha güçlüdür.

IOTA SİSTEMİNİN VERİ PAZARI NEDİR?

IOTA sistemi, üçüncü parti bileşenleri tarafından oluşturulan veri için kamuoyuna açık bir pazar sistemi kullanır (https://datum.iota.org/). Amaç, günlük olarak oluşturan ve büyüyen 2.5 kentilyon bayt veri için patlayan pazarı paraya çevirmektir. Proje, Deutsche Telekom, Bosch, Microsoft, PricewaterhouseCooper, Airbus, Cisco, Samsung, Orange S.A., Fujitsu ve Çin Huawei Group gibi küresel çapta büyük 20 kadar kuruluşun katılımı ile toplanmıştır.

Veri pazarı bağlı cihazlara güvenli bir şekilde işlem yapma, alış, satış ve çeşitli veri imkanı sağlar. Ücretsiz mikro işlemler IOTA protokolü tarafından yürütülür.

IOTA FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Pazar günü akşam saatleri itibariyle kripto ürünler arasında yeni bir paranın yıldızı parladı.

Pazar günü 1.45 dolar seviyelerinden işlem gören IOTA adındaki kripto para birimi, soluksuz bir şekilde yükselişe geçerek iki günde 3.21 dolara kadar tırmandı.

IOTA’daki yükseliş yüzde 120 olarak kaydedilirken, piyasa değeri 8 milyar doları aştı. IOTA’da yaşanan yükselişle birlikte işlem hacmi de patladı ve son 24 saatte 1.13 milyar dolarlık işlem gerçekleşti.

IOTA’da yaşanan bu yükselişte, para biriminin arkasındaki kurum olan Alman IOTA’nın veri piyasası üzerine Fujitsu, Microsoft ve Samsung gibi büyük teknoloji firmalarıyla ortaklığa başladığını açıklaması etkili oldu.

IOTA, ulaştığı büyüklükle dijital paralar arasında beşinciliğe yükseldi.

IOTA kurucu ortağı ve CEO’su David Sonstebo “yeni petrol veri” dediği açıklamasında pazaryeri projesinin firmaların heba olacak verileri satmasına ve paylaşmasına olanak tanıdığını belirtti.

“Şu anda toplanan bu değerli verinin yüzde 99’u kayıp. IOTA, komisyonsuz işlem sistemi ve merkezi olmayan dağıtık defteri üzerinden datanın bütünlüğünü ücretsiz olarak garantileyerek bu verilerin paylaşımını teşvik ediyor” açıklamasında bulundu.

Yaşanan yükselişin IOTA’nın blockchain teknolojisine yaklaşımından ve adı geçen firmalarla yapacağı partnerlikten kaynaklandığını kaydeden Sonstebo, IOTA’yı ‘uyuyan dev’e benzetti.