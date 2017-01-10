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iPhone 10 yaşında

Steve Jobs'ın 9 Ocak 2007 tarihinde San Francisco'da bulunan Moscone Center'da tanıttığı Apple'ın akıllı telefonu iPhone 10 yaşına bastı.
Sozcu.com.tr
15:3010 Ocak 2017
Ekonomi
iPhone 10 yaşında
Steve Jobs'ın 9 Ocak 2007 tarihinde San Francisco'da bulunan Moscone Center'da tanıttığı Apple'ın akıllı telefonu iPhone 10 yaşına bastı.

10 yıl önce bir pazartesi günü Steve Jobs Apple’ın ‘iki devrimsel ürün’ üzerinde çalıştığını duyurdu.

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Daha sonra bu ürünlerden ilkinin iPod touch, ikincisinin ise iPhone olduğu anlaşıldı.  2007 yılında ortaya çıkan ilk iPhone’un tasarım ekibinde olan Andy Grignon CNN Money’e, “iPhone’un ilk demo modelini yaptığımız gün çok gergindim. Hatırladığım tek şey art arda içtiğim viskilerdi. Bence sağlam olmayan bir ürün yapmıştık” dedi.

Andy Grignon

Andy Grignon

Steve Jobs’un ürünü beğenmesinin ardından rahatladığını belirten Grignon, “Terör ve sevinci bir arada tattım” ifadesini kullandı. Grignon’un bu hislerinin ardından Apple 10 yılda 1 milyar iPhone satmayı başardı.

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2016 yılı mali sonuçlarına göre Apple iPhone satışlarından 135 milyar dolar kazandı. Türkiye 2016 yılında 142.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Rakamın büyüklüğü buradan anlaşılabilir.

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Sadece Apple Store 2016 yılında 20 milyar dolar ciro elde etti. Apple’ın CEO’su Tim Cook, “iPhone cep bilgisayarları için standartları belirledi. Ve yeni başlıyoruz. En iyisi geliyor” diyerek üst düzey bir modelle kullanıcıların karşısına çıkacakları mesajını verdi.

Tim Cook

Tim Cook

Microsoft’un eski CEO’su Steve Ballmer cihaz ilk görücüye çıktığınzda ‘çok güldüğünü’ söylemişti. Ballmer bir röportajında, “Dünyadaki en pahalı telefonu yapıyorsunuz ve klavyesi yok. İyi bir elektronik posta makinesi değil bu” açıklamasını yapmıştı.

Steve Ballmer

Steve Ballmer

iPhone satışları son 10 yılda ilk kez 2016 yılında önceki yıllara göre azaldı. Bunun sonucu olarak Apple’ın üst düzey yöneticilerinin ikramiyelerinde kesintiye gidildi.  Apple’da uzun yıllar analist olarak çalışan Tim Bajarin ise, “Bir daha iPhone’u yapan ekip gibi bir ekibi toplamanız ve onlara bu cihazı tekrar yaptırmanız imkansız” diyor.

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Son güncelleme: 16:0211.01.2017
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