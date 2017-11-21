iPhone üretiminde skandal iddia!

Apple'ın iPhone'larını üreten Foxconn fabrikalarında lise öğrencilerinin zorla çalıştırıldığı iddia edildi. Apple öğrencilerin gönüllü olarak çalıştığını belirtirken Çin Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili yorum yapmadı.

Financial Times’ın haberine göre iPhone’ları üreten Foxconn şirketinde öğrenciler zorla çalıştırılıyor. Demiryolu Lisesi’nde okuyan 6 öğrenci okulları tarafından zorla Foxconn’da çalıştırıldıklarını ve bunların kendilerine mesleki olarak bir şey katmadığını söyledi. Foxconn yetkilileri öğrencilerin gönüllü olarak çalıştıklarını savundu.

‘MESLEKİ OLARAK BİZE FAYDASI YOKTU’

Yaşları 17-19 arasında değişen öğrencilerden ismini vermek istemeyen fakat soyadı Yang olan 18 yaşındaki bir kız öğrenci, “Zorla fabrikada çalıştırırdık. Mesleki olarak bize faydası olacak bir iş değildi” dedi. Yang günde 1.200 telefona kamera monte ettiğini söyledi.

‘ÖĞRENCİLER GÖNÜLLÜYDÜ’

Zhengzhou Demiryolu Lisesi yönetimi konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Apple konu hakkında bir soruşturma yürüttüklerini söyleyerek öğrencilerin gönüllü çalıştıkları bilgisini teyit ettiklerini söyledi. Çin yasalarına göre öğrenciler haftada 40 saat çalışabiliyor.

”APPLE MASRAFLARI DÜŞÜRMEK İSTİYOR’

Eski bir Foxconn çalışanının verdiği bilgilere göre Foxconn Ağustos-Aralık arası yoğun dönemlerinde sürekli olarak öğrenci iş gücüne ihtiyaç duyuyor. Bu dönemlerde 300 bin işçi Foxconn fabrikalarında günde 20 bin iPhone üretiyorlar. Hong Kong Politeknik Üniversitesi asistan profesörlerinden Jenny Chan, “Apple masraflarını düşürmek istiyor. Bunun için işe alınması kolay olan öğrencileri seçiyorlar” ifadelerini kullandı.

‘FOXCONN İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ’

Fabrikanın bulunduğu Henan eyaletinin eğitim bakanlığının çevredeki bütün okullardan Foxconn’a öğrenci göndermelerini istediği ve bunu resmi bir yazıyla talep ettikleri ifade ediliyor. Yerel hükümet yetkililerinden bir isim Financial Times’a yaptığı açıklamada, “Henan Foxconn’un burada başarılı olması için elinden geleni yapıyor. Bu sadece vergi geliri demek değil, bu aynı zamanda sanayimizin gelişmesi demek, ihracata dayalı bir ekonomi kurmak demek, yabancı bir ortağa sahip olmak demek” diyerek Henan için Foxconn’un önemine vurgu yaptı.