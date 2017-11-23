iPhone’ların üreticisi kabul etti

Apple'a iPhone üreten Foxconn, fabrikasında stajyerleri uygunsuz bir şekilde fazla mesai yaptırdığını kabul etti. Apple ise işçilere saygılı davranılması için her zaman çalıştıklarını ifade etti.

iPhone’un üreticisi Foxconn iPhone X’lerin üretiminde stajyerlere fazla mesai yaptırdığını kabul etti. Çin Halk Cumhuriyeti yasalarına göre çocukların haftada 40 saatten fazla çalışması yasak.

GÜNDE 11 SAAT ÇALIŞTIRILIYORLAR

Financial Times’ın fabrikada çalışan çocukların ifadesine dayandırdığı haberde çocukların günde 11 saat çalıştırıldığı belirtiliyordu. Apple’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada çocukların fabrikada gönüllü olarak çalıştığı fakat fazla mesai yapmalarına izin verilmemesi gerektiği ifade edildi.

Apple açıklamasına şöyle devam etti: Üretim süreçlerimizde çalışan herkese onurlu ve hak ettikleri saygı ile davranılması için her zaman çalışılmaktadır. İşimizin hiç bitmeyeceğini biliyoruz, bize ürün üreten fabrikalarda çalışan işçilerimiz için iyi işler yapmaya devam edeceğiz.

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FOXCONN: GEREKEN YAPILACAK

Foxconn’dan BBC’ye yapılan açıklamada ise ‘Stajyerlerin fazla mesai yapmaması için ivedilikle gereken yapılacak’ ifadeleri kullanıldı.

Foxconn çalışanların küçük bir kısmının stajyerlerden oluştuğu söylendi.

İphone Apple’ın amiral ürünü olarak biliniyor. Bu yıl haziran-eylül ayları arasında 46.6 milyon iPhone satıldı.