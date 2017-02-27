İş davalarında zaman aşımı süresi kısalıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu iş davalarında 5-10 yıl arasında değişen zaman aşımı süresinin 2-5 yıla çekilebileceğini söyledi.

Hürriyet Gazetesi’nden Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre iş dünyası temsilcileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu'na işçilerin kendilerine dava açabilmesi için tanınan zamanaşımı sürelerinin uzun olduğu şikâyetinde bulundu.

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Müezzinoğlu, Adalet Bakanlığı ile çalıştıklarını 5-10 yıl olan sürenin 2-5 yıla çekilebileceğini söyledi. İşçi alacaklarında dava açma için verilen “zamanaşımı” süreleri yeniden düzenleniyor. İşçiler mevcut durumda isterlerse geçen yıl ödenmeyen ücret veya mesailer, işten atıldıklarında ise tazminat hakları için işverene dava açabiliyorlar. Bunun için halen ücretlerde 5 yıl, tazminatlarda 10 yıla kadar zamanaşımı süresi bulunuyor ve bu süre içinde istenirse çalışan tarafından işverene dava açılabiliyor.

Ancak iş dünyasının itirazı üzerine konu gündeme alındı. İş dünyası, 10 yıla kadar uzayan sürelerin suistimallere neden olduğunu ve çalışma hayatında barışı bozduğunu savunuyor. Yeni düzenlemede, zamanaşımının 2 ila 5 yıl arasına çekilebileceği belirtiliyor. Konu geçtiğimiz günlerde işadamlarıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun bir araya geldiği toplantıda da tartışıldı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun ev sahipliğindeki toplantıda, zamanaşımı davalarında sürenin çok uzun olmasının sıkıntılara neden olduğunu savunan işadamlarına yanıt veren Müezzinoğlu, Adalet Bakanlığı'yla bir çalışma yürüttüklerini ve süreleri gözden geçireceklerini söyledi. Zamanaşımı konusunda yapılacak çalışma, hem Borçlar Kanunu, hem de İş Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeriyor.

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SON KARAR MECLİS'TE

Çalışma Bakanlığı yetkilileri, zamanaşımının sınırlandırılması için ilk olarak 2 yıl seçeneğinin gündeme geldiği bilgisini verdi. Ancak çalışmaya gelen görüşler sonrasında, zamanaşımının 2 ila 5 yıl arasına çekilmesi düşüncesi oluştu. Yetkililer, “Taslak çalışması Adalet Bakanlığı'nca yapılıyor. Taslak, TBMM'ye sevk edildiğinde, sürede son kararı komisyon verir” diye konuştu.

Halen geçerli olan mevzuata göre, iş alacak davalarında farklı kanunlara göre zamanaşımı uygulanıyor. Tazminatlar için Borçlar Kanunu'na göre işlem yürütülüyor ve zamanaşımı süresi 10 yıl. Kıdem tazminatı, ihbar, ayrımcılık ve iş kazası sebebiyle doğan alacaklar da, bu kapsamda. Ücretlerdeki zamanaşımında ise 1475 sayılı iş kanunu hükümleri dikkate alınıyor. Yolluk, ikramiye, izin ve mesai ücretleri de bu kapsamda. Ve alacağı bulunduğunu belirten çalışanın 5 yıl içinde dava açması gerekiyor. İşe iade davasında ise süre 1 ayla sınırlı. İşverence sebepsizce iş akdinin feshedildiğini belirten çalışanın, tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde dava açma hakkı bulunuyor. Tazminat için 10 yıl süre var