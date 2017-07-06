Islak mendil markası Sapro Kayra Medya’yı tercih etti

Türkiye'nin ıslak mendil sektöründe 20 yıldır hizmet veren Sapro firmasının iletişim danışmanlığı için tercihi Kayra Medya oldu.

Islak mendil sektöründe 20 yıldır aralıksız hizmet veren Sapro Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ, 1 Temmuz 2017 itibariyle iletişim danışmanlığı için Kayra Medya ile çalışmaya başladı.

60 ülkeye yaptığı ihracatla, bu alanda Türkiye şampiyonu olan Sapro, en büyük 1000 ihracatçı listesinin 252'nci sırasında yer alıyor. Sapro, kimya sektöründe de en fazla ihracat yapan 20'nci firma.

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 496'ncı sırada bulunan Sapro, üretimine hiçbir ıslak mendil üreticisinde olmayan belgeler ve sertifikalar ile devam ediyor.

Dünyanın önde gelen markalarına yıllardır kesintisiz üretim yapan Sapro, Türkiye'nin en çok Ar-Ge yatırımı yapan 250 firmasından biri ve kendi yarattığı Hops markası ile de sektörde önemli bir konumda.

450 çalışanı bulunan ve 35 bin metrekare kapalı alanda entegre bir üretim yapan Sapro, bünyesindeki Tetra, Multipak ve Lotus şirketleri ile bütün hammadde ihtiyacını da karşılıyor.

2015 yılından beri iletişim danışmanlığı sektöründe faaliyet gösteren Kayra Medya, seçkin kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmayı sürdürüyor.