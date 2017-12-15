İSPARK’a 2018’de zam yok!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İBB’nin ücret tarifelerinin bir kısmında 2018 yılında zam yapmama kararı aldı. Zam yapılmayacak ücretlerin arasında İSPARK da bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Aralık ayı toplantılarının son oturumunda 2018 yılı Ücret Tarifesi oybirliği ile kabul edildi. İBB Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Temel Başalan, ücret tarifelerinin çok büyük bir kısmına 2018 yılında zam yapılmayacağını açıkladı. Karara göre İSPARK ücretleri, Mezarlıklar Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü, Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü, Basın Yayın Müdürlüğü, Acil Yardım ve Can Kurtarma Müdürlüğü, Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, İşletmeler Müdürlüğü'nün fiyat tarifelerinde zam olmayacak.

SERVİSLERE ÖZEL DÜZENLEME

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün fiyat tarifelerinin birçok kaleminde, Gelirler Müdürlüğü'nün ilan-reklam-stant ücretlerinde, Planlama Müdürlüğü'nün bazı kalemlerinde de zam yapılmayacak. Toplu Ulaşım Müdürlüğü de servisçilerin 1. derece akrabalarına devir işlemlerinden ücret almayacak.

ŞEHİT YAKINLARINA ÜCRETSİZ TİYATRO

2018 yılında başlayarak şehitlerin 1. derece yakınları ile gazilere, Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü'nün sinema ve tiyatro biletleri ile Şehir Tiyatroları biletlerini ücretsiz olacak