Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Miting öncesi İSPARK’ta görevli yok

İstanbul'da düzenlenecek büyük referandum mitingi öncesi İSPARK görevlileri yerlerinde yok! Neredeler bilinmiyor. Kadıköy Moda'da ise belediyeye bağlı sokaklardaki park noktalarında ücret alınmaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr
13:538 Nisan 2017
Ekonomi
Miting öncesi İSPARK’ta görevli yok
İstanbul'da düzenlenecek büyük referandum mitingi öncesi İSPARK görevlileri yerlerinde yok! Neredeler bilinmiyor. Kadıköy Moda'da ise belediyeye bağlı sokaklardaki park noktalarında ücret alınmaya devam ediyor.

Bugün Yenikapı’da saat 16:00’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla büyük bir miting referandum mitingi düzenlenecek. Yukarıdaki fotoğraf ise az önce İstanbul’un gözde semtlerinden Kadıköy Moda’da çekildi. Ne alakası var demeyin… Miting yüzünden Moda’daki İSPARK görevlileri yerlerinde değil. Sosyal medyada paylaşım yapan vatandaşlar İstanbul’un pek çok noktasında İSPARK görevlilerinin bulunmadığını belirtiyor. İSPARK’çıların yerlerinde olmamaları akıllara her cumartesi görevlerinin başında olan İSPARK çalışanlarının mitinge katılıp katılmadığı sorusunu getirdi.

BEYAZ MASA: SORUN YOK

Moda’da ise Kadıköy Belediyesi’nin otopark hizmeti devam ediyor. Moda’nın Kadıköy Belediyesi’ne bağlı sokaklarında otopark ücreti alınmaya devam ederken İSPARK bugün Moda’ya gideceklere ücretsiz!  Sozcu.com.tr’nin ulaştığı Beyaz Masa yetkilisi ise İSPARK’ların düzgün bir şekilde çalıştığını herhangi bir sorun bulunmadığını ifade etti.

İLGİLİ HABER'Evet mitingleri' için İstanbul'u kapattılar'Evet mitingleri' için İstanbul'u kapattılar
Son güncelleme: 15:1608.04.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar