İspark’taki yolsuzluk yargıya taşınıyor

CHP, İSPARK’taki 800 bin liralık fiş yolsuzluğunu yargıya taşıyor.

CHP, İSPARK'taki 800 bin liralık fiş yolsuzluğunu yargıya taşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinden İSPARK'ta çalışan 21 kişi, fiş kesmekte kullandığı online cihazlarda sistem dışı işlem yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiası ile işten çıkarılarak haklarında soruşturma açılmıştı. İSPARK, sistem dışı fatura kesilerek 819 bin liralık suistimal oluştuğunu açıklarken, CHP'liler bu yöntem ile 90 milyon liralık vurgun yapıldığını iddia etmişti.

ÇETELEŞME VAR

İddialar ile ilgili harekete geçen İBB Meclisi CHP grubu, ellerindeki bilgi ve belgeleri Cumhuriyet Savcıları, Sayıştay ve Maliye Bakanlığı ile paylaşacaklarını, başta İBB Başkanı Kadir Topbaş ve İSPARK Genel Müdürü Nurettin Korkut olmak üzere tüm sorumlular hakkında da “zimmet , emniyeti suistimal, görevi kötüye kullanma” gerekçeleriyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

İBB CHP Grubu Basın Sözcüsü ve Meclis Üyesi Tarık Balyalı, İSPARK'ın yönetiminde ve işleyişinde çok ciddi problemler olduğunu söyledi. Balyalı, “İSPARK, bazı çalışma alanlarında İBB'nin ve iktidar partisinin kontrolünden çıkmış, hatta kendi içinde bazı yerlerde ‘çeteleşmiş' grupların olduğu rant odaklı iç çekişmelerin ayyuka çıktığı bir şirket halini almıştır” dedi. İSPARK'ta yolsuzluğun kurumun her noktasına sirayet ettiğini kaydeden Balyalı, kurumun son 3 yılda 700 milyon liranın üzerinde ciro yaptığını ancak kârının yüzde 1'in altında olduğuna dikkat çekti. Balyalı şöyle devam etti:

“Bunun 2 sebebi vardır. Bunlardan birincisi kurum içi yolsuzluklar, ikincisi ihtiyaç fazlası eleman çalıştırılması. Yani İBB yönetimi tarafından arpalık olarak kullanılmasıdır. Yaşanan yolsuzluklar nedeniyle İSPARK çok ciddi bir darboğaza girmiş ve arsaları satmaya başlamıştır.”