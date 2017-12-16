İsrail’le ticaret kriz dinlemiyor

Türkiye ile İsrail arasında art arda yaşanan krizlere rağmen ticaret hızla artıyor. Bu yılın ilk 10 ayında iki ülke arasında 4 milyar dolarlık alışveriş gerçekleşti.

Türkiye ile İsrail son yıllarda sıkça karşı karşıya geldi. 'One minute, alçak koltuk ve Mavi Marmara' olaylarının ardından İsrail ile şimdi de ‘'Kudüs'' krizi yaşanıyor. Krizlere rağmen Türkiye'nin İsrail ile ticaret hacmi her geçen yıl artıyor. 2009'da yaşanan ‘One minute' krizinin ardından bir miktar gerileyen iki ülke arasındaki ticaret daha sonra yeniden ivme kazanarak yükselişe geçti. Geçen yıl Türkiye İsrail'e 2.9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, bu ülkeden yaptığı ithalat 1.4 milyar dolarda kaldı.

10 AYDA YÜZDE 15 ARTTI

Bu yılın ilk 10 ayında ise Türkiye İsrail'e 2.7 milyar dolarlık mal sattı, buna karşılık 1.3 milyar dolarlık mal aldı. İki ülke arasında 10 aylık ticaret hacmi ise 4 milyar 41 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın 10 ayında ise bu rakam 3 milyar 494 milyon dolardı. Böylece bu yılın ilk 10 ayında iki ülke arasındaki ticaret hacmi yüzde 15.6 oranında artış gösterdi. İsrail halen Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülke arasında yer alıyor. İki ülke arasındaki ticaret hedefi ise 5 milyar dolar.

20 MİLYON DOLAR ÖDENDİ

İsrail-Türkiye arasındaki ticaret, tarım ve sanayi kimyasalları, plastik ürünler, elektronik ekipman, su teknolojileri, makine, otomotiv ürünleri, tekstil, çimento, sulama sistemleri, tıbbi ekipman, gıda maddelerinin ağırlıklı olduğu kalemleri kapsıyor. 29 Ocak 2009'da Davos'ta “One minute'' ile başlayan, Mavi Marmara olayı ile de doruğa çıkan İsrail krizi, 20 Ağustos 2016'da, 7 yıl sonra çözülmüştü. ‘Barış anlaşması' ile 10 kişinin hayatını kaybettiği Mavi Marmara olayı için İsrail, Türkiye'ye 20 milyon dolar ödedi. Türkiye ise, İstanbul'da gıyaplarında yargılanan dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları hakkındaki davayı düşürdü. ‘One minute' krizinin çıktığı 2009'da Türkiye'ye 560 bin İsrailli turist gelirken, ileriki yıllarda bu sayı neredeyse sıfırlandı. Geçen yıl ise 300 bin oldu. Ancak ‘'Kudüs krizi'' ilişkileri yeniden askıya aldı ve iki taraftan da turist akışı kesildi.

SİNİRLİOĞLU VE GOLD BİTİRDİ

Mavi Marmara olayının ardından kopma noktasına gelen Türkiye İsrail ilişkileri 2015 Eylül ayında onarım sürecine girmişti. O dönem Dışişleri Bakanlığı görevine Feridun Sinirlioğlu'nun gelmesi, İsrail yönetimini sevindirdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Dore Gold, Sinirlioğlu'na tebrik mektubu gönderirken, yeni bakan için ‘'First Class Diplomat'' dedi. Bu gelişmenin ardından İsrail Dışişleri Bakanlığı da 10 kişilik Türk gazeteci heyetini ülkesine davet edip, Gazze sınır bölgesine götürdü. Gazzelilerin Batı Şeria'ya tek geçiş noktası olan Erez Sınır Kapısı'nda gazetecilere brifing verildi.