İşsizler ordusu artıyor, esnaf kepenk kapatıyor

Haziran 2015’te14 milyonu aşan sigortalı işçi sayısı 101 bin, 2013’te 2.9 milyonu aşan esnaf sayısı da 444 bin kişi azaldı. Son bir yılda dükkanını kapatıp işsizler ordusuna katılan esnaf sayısı da 283 bine ulaştı

Ekonomideki yavaşlamanın istihdamda yol açtığı ağır tahribat devletin resmi verilerine de yansıdı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) resmi verilerine göre, 2015 yılının haziran ayında kayıtlı, sigortalı işçi sayısı 14 milyon 33 bine ulaşmıştı. Ancak bu tarihten sonra işsizlik hızla artarken SGK'ya kayıtlı işçi sayısı hızla azalmaya başladı. SGK'nın yeni yayımladığı verilere göre sigortalı işçi sayısı en son bu yılın ocak ayında 13 milyon 932 bine kadar geriledi. Böylece o tarihten bu yana uygulanan yoğun teşviklere ve iş arayan kişi sayısındaki büyük artışa rağmen sigortalı çalışan işçi sayısındaki erime 101 bini aştı.

ESNAF YOK OLUYOR

SGK kayıtları, özellikle esnaflar olmak üzere eski Bağ-Kur'a kayıtlı çalışanlar sayısında olağanüstü azalış olduğunu da ortaya koydu. Bağ-Kur'lu esnaf ve çiftçi sayısı en son 2013 yılının ocak ayında 2 milyon 964 bine çıkmıştı. Ekonomideki yavaşlamayla birlikte siftah yapmakta dahi zorlanan esnaf hızla dükkan kapatmaya başladı. SGK'nın son verilerine göre bu yılın ocak ayında Bağ-Kur'lu sayısı 2 milyon 520 bine geriledi. Tam 444 bin esnaf iş hayatından silinip gitti.

Geçen yıl asgari ücretin bin liradan 1.300 liraya çıkarılması istihdamı olumsuz etkilemiş, bu zammı yapmak istemeyen işverenler 2016'nın ocak ayında, bir önceki aya göre çalışan sayısını 400 bin civarında azaltmışlardı. Bu yılın ocak ayında ise büyük kıyım esnafta yaşandı. Geçen yılın aralık ayı ile bu yılın ocak ayı arasındaki bir aylık geçiş döneminde esnaf sayısı 181 bin kişi birden azaldı. Ocak 2016'dan Ocak 2017'ye kadar olan dönemde dükkanını kapatan esnaf sayısı da 283 bine ulaştı. Buna karşılık işçi olarak çalışan sayısı 157 bin kişi arttı. Bu veri, esnaflığı bırakan çok sayıda küçük girişimciden bir bölümünün işsizler ordusuna katıldığı, bir bölümünün ise işçi olarak başkasının yanında çalışmaya başladığını gösteriyor.

BAŞKANLIK TARTIŞMASI SÜRECİ HIZLANDIRDI

SGK'nın resmi verileri, başkanlık tartışmalarının kayıtlı istihdamı nasıl etkilediğini de gözler önüne serdi. Başkanlık tartışmalarının başladığı geçen yılın ekim ayında 13 milyon 963 bin kayıtlı işçi, 2 milyon 695 bin de kayıtlı esnaf çalışma hayatında faaliyet gösteriyordu. Bu yılın ocak ayına gelindiğinde işçi sayısı 13 bin 932'ye, esnaf sayısı 2 milyon 520 bine geriledi. Dolayısıyla başkanlık tartışmalarıyla birlikte 30 bin işçi ile 175 bin esnaf işini kaybetti.