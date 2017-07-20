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İşsizlik maaşı sistemi değişiyor… İşsizlik maaşını nasıl alırım?

İşsizlik maaşı sistemi değişiyor. Yeni sistemde maaş alma süresinin uzaması fakat ücretin düşürülmesi planlanıyor.

08:2720 Temmuz 2017
Ekonomi
İşsizlik maaşı sistemi değişiyor… İşsizlik maaşını nasıl alırım?
İşsizlik maaşı sistemi değişiyor. Yeni sistemde maaş alma süresinin uzaması fakat ücretin düşürülmesi planlanıyor.

Habertürk Gazetesi’nden Tahsin Akça ve Ahmet Kıvanç’ın haberine göre 2017-2019 yıllarını kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisi belgesinde işsizlik maaşında yeni bir düzenleme öngörülüyor.

Habere göre uzun süre işsizlik maaşı alana daha düşük maaş İşsizlik sigortasından hak kazanma koşulları değiştirilirken, ödeme süresinin uzatılması planlanıyor. Halen 10 aya kadar işsizlik maaşı ödeniyor. Düzenlemeyle, işsizlik maaşı, maaş alma süresi uzadıkça azalacak şekilde kademelendirilecek. Örneğin, ilk 10 ay asgari ücretin yüzde 80'ine kadar işsizlik maaşı ödenecekse, 11. aydan sonra maaş asgari ücretin yüzde 60'ı ile sınırlanacak.

Mevcut işsizlik maaşı ödeme koşulları. TABLO: İş-Kurumu

Mevcut işsizlik maaşı ödeme koşulları. TABLO: İş-Kurumu

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Son güncelleme: 08:3320.07.2017
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