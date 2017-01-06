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İstanbul turizminde 16 yılın en büyük düşüşü

İstanbul'da son 16 yılın en büyük turizm düşüşü gerçekleşti. İstanbul'u yine en fazla Almanlar ziyaret etti. 2016'da İstanbul'a Porto Riko'dan bir kişi geldi.
Sozcu.com.tr
13:466 Ocak 2017
Ekonomi
İstanbul turizminde 16 yılın en büyük düşüşü
İstanbul'da son 16 yılın en büyük turizm düşüşü gerçekleşti. İstanbul'u yine en fazla Almanlar ziyaret etti. 2016'da İstanbul'a Porto Riko'dan bir kişi geldi.

İstanbul turizmde tarihinin en kötü yıllarından birini geride bıraktı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün yayımladığı İstatistiklere göre İstanbul’a 2016 yılında 9.2 milyon yabancı ziyaretçi geldi.

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2015 yılında bu rakam 12.4 milyon seviyesindeydi. 2.8 milyon daha az yabancı İstanbul’u ziyaret etti. Böylece İstanbul turizminde son 16 yılın en büyük düşüşünü gerçekleştirdi.

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ALMAN TURİSTTE 300 BİNLİK KAYIP

İstanbul’u yine geçmiş yıllarda olduğu gibi en çok Almanlar ziyaret etti. 2016 yılında 1 milyon Federal Almanya Cumhuriyeti vatandaşı İstanbul’a gelirken 2015 yılında bu rakam 1.3 milyondu. Geçen sene İstanbul’a 1 Porto Riko vatandaşı geldi.

Yıllar içerisinde İstanbul'a gelen turistlerin dağılımı.

Birinci ve onikinci ay arası İstanbul’a gelen turist sayısı.

 

Son güncelleme: 14:0706.01.2017
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