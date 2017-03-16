'Şu İstanbul'da yaşanmaz' sözünü doğrulayan bir araştırma Mercer tarafından yapıldı. Resmi nüfusu 20 milyona dayanan megakent 231 dünya kenti arasında yaşam standartlarının en yüksek olduğu 133. şehir seçildi.

İstanbul yaşam standartlarının en yüksek olduğu 133’üncü kent oldu

'Şu İstanbul'da yaşanmaz' sözünü doğrulayan bir araştırma Mercer tarafından yapıldı. Resmi nüfusu 20 milyona dayanan megakent 231 dünya kenti arasında yaşam standartlarının en yüksek olduğu 133. şehir seçildi.

Araştırma şirketi Mercer hayat standartlarına göre dünyadaki yaşanılabilir kentleri sıraladı. Viyana dünyanın en yaşanılabilir kenti seçilirken onu Zürih ve Auckland izledi.

Dünyadan 231 kentin sıralandığı listeye Türkiye’den giren tek kent olan İstanbul 133’üncü sırada kendine yer buldu.

İstanbul geçen sene listeye 122’inci sıradan girmişti. Mercer’ın raporunda Türkiye’nin incisiyle ilgili şu yorumlar yer aldı: Politik karışıklıklar İstanbul’un sıralamasını düşürdü.

Mercer’ın raporuna göre Avrupa’da yaşam standartlarının en kötü olduğu kent Belarus’un başkenti Minsk (189) oldu.

Mimi Technologies’in 200 bin kişiyle yaptığı bir araştırmaya göre İstanbul yaşayanların kentin gürültüsü yüzünden işitme kaybına uğrama riski olduğu en riskli üçüncü kent seçildi.