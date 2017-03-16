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İstanbul yaşam standartlarının en yüksek olduğu 133’üncü kent oldu

'Şu İstanbul'da yaşanmaz' sözünü doğrulayan bir araştırma Mercer tarafından yapıldı. Resmi nüfusu 20 milyona dayanan megakent 231 dünya kenti arasında yaşam standartlarının en yüksek olduğu 133. şehir seçildi.
Sozcu.com.tr
16:3716 Mart 2017
Ekonomi
İstanbul yaşam standartlarının en yüksek olduğu 133’üncü kent oldu
'Şu İstanbul'da yaşanmaz' sözünü doğrulayan bir araştırma Mercer tarafından yapıldı. Resmi nüfusu 20 milyona dayanan megakent 231 dünya kenti arasında yaşam standartlarının en yüksek olduğu 133. şehir seçildi.

Araştırma şirketi Mercer hayat standartlarına göre dünyadaki yaşanılabilir kentleri sıraladı. Viyana dünyanın en yaşanılabilir kenti seçilirken onu Zürih ve Auckland izledi.

Dünyadan 231 kentin sıralandığı listeye Türkiye’den giren tek kent olan İstanbul 133’üncü sırada kendine yer buldu.

İstanbul geçen sene listeye 122’inci sıradan girmişti. Mercer’ın raporunda Türkiye’nin incisiyle ilgili şu yorumlar yer aldı: Politik karışıklıklar İstanbul’un sıralamasını düşürdü.

Dünyada yaşam standartları en yüksek ve en düşük 10 şehir. İnfografik: Mercer

Dünyada yaşam standartları en yüksek ve en düşük 10 şehir. İnfografik: Mercer

Mercer’ın raporuna göre Avrupa’da yaşam standartlarının en kötü olduğu kent Belarus’un başkenti Minsk (189) oldu.

Altyapının en güçlü olduğu ve en zayıf olduğu 10 şehir. İnfografik: Mercer

Altyapının en güçlü olduğu ve en zayıf olduğu 10 şehir. İnfografik: Mercer

Mimi Technologies’in 200 bin kişiyle yaptığı bir araştırmaya göre İstanbul yaşayanların kentin gürültüsü yüzünden işitme kaybına uğrama riski olduğu en riskli üçüncü kent seçildi.

Grafik: BBC Türkçe

Grafik: BBC Türkçe

Son güncelleme: 16:4916.03.2017
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