İstanbul yeni yıla dev borçla giriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılı bütçesi; İSKİ, İETT ve şirket ciroları ile birlikte toplam 42 milyar lira olarak belirlendi. İBB’nin kendi bütçesi de 18.5 milyar lira olarak açıklandı. Gider bütçesi; 13 milyar 900 milyon liralık gelir tahmini, 4 milyar 600 milyon liralık net borçlanma ile denkleştirildi. Bu durumda giderlerin yüzde 25’inin borçlanma ile karşılanması planlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılı bütçesi; İSKİ, İETT ve şirket ciroları ile birlikte toplam 42 milyar lira olarak belirlendi. İBB’nin kendi bütçesi de 18.5 milyar lira olarak açıklandı. Gider bütçesi; 13 milyar 900 milyon liralık gelir tahmini, 4 milyar 600 milyon liralık net borçlanma ile denkleştirildi. Bu durumda giderlerin yüzde 25’inin borçlanma ile karşılanması planlanıyor.

İBB Bütçesi'ni analiz eden CHP İBB Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Mali Müşavir Tarık Balyalı'nın tespitine göre, belediyenin borçlanma miktarında önceki yıllara göre ciddi bir artış meydana geldi. İBB 2015 yılında 2.4 milyar, 2016 yılında 3.4 milyar lira borçlanırken bu miktar 2 yılda neredeyse yüzde 100 artarak 4.6 milyar liraya çıktı. 2017 yılı borçlanma miktarının yüzde 60'ı yani 2.8 milyarı yurtdışı borçlanma olarak gerçekleşecek. Yatırım programına göre 2017 yılında yapılacak tüm büyük yatırımlar için ihtiyaç duyulan dış kaynak sadece 1 milyar 811 milyon lira. Balyalı, geriye kalan 1 milyar liralık borcun, borç ödemek için kullanılacağını kaydetti.

YENİ YATIRIM NEREDEYSE YOK

Balyalı'ya göre, bütçede dikkat çeken bir konu da arsa satışlarının 2016'ya oranla yüzde 100 artması. 2017 yılında arsa satışlarından beklenen gelir 1 milyar 465 milyon. 2016 yılında bu rakam sadece 800 milyon liraydı. Satışa çıkarılan arsaların tamamının gelir amaçlı satışa sunulan büyük arsalar olduğuna dikkat çeken Balyalı, “Günü döndürmek ya da müteahhitlerin parasını ödemek için bu kadar büyük miktarda bir borçlanma yapmak ve arsa satmak ne kadar doğru” diye sordu. 2016 yılı yatırım bütçesi 8 milyar 365 milyon liraydı. 2016 yılı yatırım bütçesinin yüzde 36'sı devam eden yatırımlara, yüzde 64'ü de yeni yatırımlara ayrıldı. 2017 için devam eden yatırımlara ise bütçenin yüzde 91'i ayrılmış durumda. Yeni yatırımlara ayrılan pay ise sadece yüzde 9.

İBB'nin 2015'te 936 milyon lira olan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nın bütçesi 2016 yılında 1 milyar 130 milyona, 2017 yılında ise 1 milyar 330 milyona çıktı. Deprem ve Riskli İşler Daire Başkanlığı'na ise bu rakamın sadece 10'da biri ayrılarak 148 milyon lira olarak belirlendi. Karayolları tünelleri yapımı için ise 1 milyar 255 milyon lira ayrılmış durumda.

Metro kaplumbağa hızında

İBB bütçesinden raylı sisteme 2014 için 900 milyon, 2015 için 2 milyar, 2016 için 3.1 milyar 2017 yılı için de 2.9 milyar lira ayrıldı. 2015'te 3.3 kilometre uzunluğundaki Levent-Rumeli Hisarüstü, 2016'da 4.5 kilometre uzunluğundaki Kartal-Tavşantepe hattı hizmete açıldı. 2019 sonuna kadar da 55 kilometre raylı sistemin hizmete alınacağı hesap edildiğinde kilometre başına 163 milyon lira para harcanmış olacak.