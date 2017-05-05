İstanbul’a 2 yeni metro hattı geliyor!

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli ve Sarıgazi-Taşdelen-Yenidoğan Metro Hatlarının sözleşmeleri imzalandı.

Yeni yapılacak olan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli ve Sarıgazi-Taşdelen-Yenidoğan Metro Hatlarının sözleşmeleri İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş’ın katıldığı törenle imzalandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Hattımız 2020 yılında hizmete girecek. Artık uzak noktalar değil her taraf yakın olacak” dedi.

“2020 YILINDA HİZMETE SUNULACAK”

10,9 km’lik Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli ve 6,95 km’lik Sarıgazi-Taşdelen-Yenidoğan Metro Hatlarının sözleşmesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın katıldığı törenle imzalandı. Saraçhane Başkanlık Binası’nda yapılan imza törenine, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Eyyüp Karahan, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, yüklenici firmalar Doğuş İnşaat, Özaltın İnşaat ve Yapı Merkezi İş Ortaklığı şirketlerinin yöneticileri katıldı.

Törende bir konuşma yapan Topbaş, “İstanbul için çok önemli olan ulaşımda yeni katkı sunacak olan bir metro hattımızın sözleşmesini imzalamak üzere birlikteyiz. İstanbul’umuza hayırlı olsun diyorum. İnanıyorum ki 2020 yılı içerisinde hizmete sunulacak ve böylece insanlarımız İstanbul’un bir ucundan diğer ucuna rahatlıkla erişebilecek” diye konuştu.

13 YILDA ULAŞIMA 43 MİLYARLIK YATIRIM

Başkan Kadir Topbaş, günümüzde İstanbul’daki günlük hareketliliğin 30 milyon civarında olduğunu belirterek, “Şehirler geliştikçe şehir nüfusunun 3 katı kadar günlük hareketlilik olur. Bu ekonomiye dayalıdır ve gelişmiş kente dayalıdır. İstanbul’da 2004’te 11 milyon civarında olan günlük hareketlilik neredeyse 30 milyonlara geldi. Yakın gelecekte bu 45-50 milyonları bulacaktır. Bundan dolayı biz de İstanbul’un ulaşım sistemleri öncelikli ve ağırlıklı noktaya koyduk. Yani bir kentin alt yapısı diye ifade edebileceğimiz ulaşım sistemleri ne kadar doğru ve düzenli ise o şehirdeki yaşam o kadar kaliteli, rekabet gücü o kadar fazla ve istihdama açılan pencereler o kadar çoğalmakta. Biz de bütçemizin büyük bir bölümünü, yüzde 50 civarında yatırım imkanlarımızı ulaşıma ayırdık. Bugüne kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 13 yıl içerisinde İstanbul’da 42 milyar hatta 43 milyara yakın sadece ulaşıma yatırım yaptık. 2017 itibariyle de 5 milyar TL civarında ulaşımla ilgili yatırım programımız var” dedi.

“HATLARIN BİZE MALİYETLERİ 2 MİLYAR 342 MİLYON”

İstanbul’da meyro yatırımı yaparken yoğunluk ve talebe göre düzenlemelerin yapıldığının altını çizen Topbaş, “Şu anda ihalesini yapmış olduğumuz ve sözleşmesini imzalayacağımız hat esasında iki hattan oluşmakta. Öncelikli olarak şehir merkezinden başladık. En yoğunluk neredeyse talep nerede fazlaysa oradan başlanarak dışa doğru gitmekteyiz. Burada iki hat var ki çok önemli. Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli bölgelerinden geçiyor. Halktan ne kadar talep geldiğini, kente ulaşmanın ne kadar zor olduğunu yakinen gördük. İki hattımız toplam 17,85 km’lik bir hat. Bugün imza atacağımız iki hattın, toplam iki hat ama tek ihale olarak verdiğimiz hattın bize maliyeti 2 milyar 342 milyon TL. Şunu samimiyetle söylüyorum ki bizim bütçe dengelerimiz çok reel bir şekilde devam etmekte” diye konuştu.

ÜSKÜDAR-ÜMRANİYE-ÇEKMEKÖY’DEKİ METRO HATTINDAKİ GECİKMENİN NEDENİ

Son olarak Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattının gecikme nedenine de değinen Topbaş, “Dünyada birkaç şehirde insansız metro sistemi çalışıyor. Bunlardan bir tanesi de İstanbul. Bu sistemin çalıştırılmasının testleri çok uzun sürüyor. Bazı şehirlerde 1 yıl, 8 ay gibi. Öyle bir sistem kuruyorsunuz ki durmuyor. Her şeyde sistem tamamen otomatik çalışıyor. Çok denemeler yapıldığı için bazı gecikmeler mecburen ortaya çıkıyor. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy hattının gecikmesinin nedeni bu. Biz oraya normal bir sistem koysaydık şimdiye kadar birkaç ay önce açmıştık. Ama dedik ki çok ileri teknoloji olsun. Son model imalatlar bunlar. Dünyada örneği olmayan imalatlar. Bu kente kazanımından dolayı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz devamlı vagon alıyoruz. 800 vagon 5 bin vagona doğru gidecek. Ama vagonların en önemli aksamı yazılım kısmı. Biz devamlı tedarikçi değil bu teknolojiyi Türkiye’ye nasıl getiririz bunu düşündük. Ve şu anda ASELSAN ile bu yazılımı yani beyin kısmını yapma konusunda 3. Aşamaya geldik. Türkiye’de ilk kez bu yazılımı yapmış olacağız” şeklinde konuştu.

İLK HAT

Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli Metro Hattı, 9 istasyondan oluşacak…

10,9 km’lik Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli Metro Hattı, inşaatı devam eden Üsküdar – Ümraniye – Çekmeköy Metro Hattı’nın kuyruk tüneli sonundan başlayarak, sırası ile Meclis Mahallesi, Sarıgazi (entegrasyon istasyonu), Şehir Hastanesi, Abdurrahmangazi, Samandıra, Veysel Karani, Hasanpaşa ve Sultanbeyli İstasyonlarından geçerek Sultanbeyli TEM yolu kenarında kuyruk tüneli bitişinde son bulacak.

Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli Metro Hattı ile

• Sarıgazi – Taksim 49,5 dakika

• Sarıgazi – Kadıköy 31 dakika

• Sarıgazi – Kozyatağı 18 dakika

• Sarıgazi – Sabiha Gökçen Havalimanı 28 dakika

• Sarıgazi – Sultanbeyli 13 dakika

• Sarıgazi – Tuzla 48 dakika

• Sarıgazi – Üsküdar 33 dakika

• Sarıgazi – Yenikapı 42 dakika

• Sultanbeyli – 3. Havalimanı 89 dakika

• Sultanbeyli – Taksim 62,5 dakika

• Sultanbeyli – Yenikapı 55 dakika

• Sultanbeyli – Üsküdar 46 dakika

İKİNCİ HAT

Hastane – Sarıgazi – Çekmeköy Taşdelen – Yenidoğan Metro Hattı, 6 istasyondan oluşacak…

6,95 km’lik Hastane – Sarıgazi – Çekmeköy Taşdelen – Yenidoğan Metro Hattı ise Hastane İstasyonu öncesinde yer alan kuyruk tünellerinden başlayarak sırası ile Hastane, Sarıgazi (entegrasyon istasyonu), Aydınlar, Güngören, Taşdelen İstasyonlarından geçerek Yenidoğan İstasyonu kuyruk tüneli bitişinde son bulacak.

Hastane – Sarıgazi – Çekmeköy Taşdelen – Yenidoğan Metro Hattı ile

• Yenidoğan – Ümraniye 28 dakika

• Yenidoğan – Üsküdar 40 dakika

• Yenidoğan – Yenikapı 49 dakika

• Yenidoğan – Kadıköy 38 dakika

• Yenidoğan – Sabiha Gökçen Havalimanı 35 dakika