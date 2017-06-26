İstanbul’da 3 noktada trafik yoğunluğu devam ediyor

İstanbul'da çok sayıda insan bayram tatili nedeniyle şehir dışına çıkınca trafik de nispeten rahatladı. Ancak bu durum 3 nokta için geçerli değil. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Mahmutbey gişelerindeki yoğunluk hala devam ediyor.

Güne yüzde 1 trafik yoğunluğuyla başlayan İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluğun etkili olduğu, sürücüler için çileye dönüştüğü başlıca 3 nokta var.

Bunlardan 2’sinde durum her dakika daha kötüye gidiyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu yakası geçişlerinde trafik durma noktasında. Üstelik bu durum saatlerdir böyle ve her geçen dakika yoğun trafiğe yeni araçlar giriyor ve yoğunluğu daha da arttırıyor.

Gaziosmanpaşa mevkiinden FSM girişine, Haliç’ten köprü girişine kadar trafik akışı çok yoğun. Sabah saatlerinde İstanbul’a giriş istikametinde benzer bir yoğunluğun yaşandığı TEM otoyolu Mahmutbey girişindeki durumun köprülere göre daha iyi olduğu görülüyor. Bu güzergahta yoğunluk Başakşehir mevkiine kaydı.

DHA