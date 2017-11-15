İçme suyunda indirim yapıldı

İstanbul'da son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, içme suyunda yüzde 5 indirime gitti.

Bugün toplanan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan kararla, İstanbul’da içme suyunda yüzde 5 indirim yapıldı. İndirim 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekilli Temel Başalan, su fiyatlarına yüzde 5 indirim yapıldığını duyurdu. Söz konusu indirim teklifi İBB meclisinde kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, bugünkü İSKİ Genel Kurulu birleşiminde, Başkan Mevlüt Uysal’ın teklifini onayladı. Karara göre, İstanbul’daki konutlarda 1 Ocak 2018’den itibaren suyun Kademe 1 metreküp fiyatı 4,59 TL’den 4,37 TL’ye düşecek. Kararla, suyun kullanım oranına göre artış gösteren Konut 2 Kademe fiyatı 6,71 TL’den 6,40 TL’ye, Kademe 3 Tarifesi ise 9,77 TL’den 9,31 TL’ye düşecek.

“ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ İLE ENGELLİ VATANDAŞLARIN YÜZDE 50 İNDİRİM HAKKI DEVAM EDECEK”

Belediye Meclisi’nin İSKİ Abone Hizmetleri Tarife ve Uygulama Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle, tüm şehit ve gazi aileleri ile engelli ve dar gelirli vatandaşların kullandıkları su tarifeleri yeniden düzenlendi. Söz konusu aboneler, yine 1 Ocak 2018’den itibaren ‘Kademeli Tarife’ den muaf tutularak Konut 1 kademesinden tarifelendirilecek. Şehit ve gazi aileleri ile engelli vatandaşlar yüzde 50 indirim hakkından yararlanmaya devam edecekler.

Yönetmelikte belirtilen dar gelirli vatandaş kapsamına; 65 Yaşını Doldurmuş Aylık Bağlanan Muhtaçlar, Kaymakamlıklardan Muhtaçlık Belgesi Alanlar, Gelir Testi Sonucu SGK primlerinin ilgili Kamu İdaresi Tarafından Karşılananlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce Yardıma Muhtaç Olduğu Bildirilenler giriyor. DHA