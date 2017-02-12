İstanbul’un gri duvarları gece onlara emanet

Mr. Hure, Olihe ve Luckypunch lakaplı üç arkadaşın İstanbul'un gri duvarlarını grafitilerle süslemesini konu alan belgesel yayına girdi.

Mr. Hure, Olihe ve Luckypunch lakaplı üç arkadaşın İstanbul'un gri duvarlarını grafitilerle süslemesini konu alan belgesel yayına girdi.

Mr. Hure, Olihe ve Luckypunch lakaplı üç arkadaş Beyoğlu'nun caddelerinden Karaköy'ün sokaklarına kadar gri duvarları renklerle süslüyor. RedBull.com onların hikâyesini Griye İsyan belgeselinde anlatıyor.

Üç bölümlük “Griye İsyan” belgesel serisinde aynı mahallede büyüyen bu üç arkadaşın grafitti ve şehirle ilişkisi ele alınıyor. Toplam üç bölümden oluşan mini belgesel serisi ilk bölümüyle yayına girdi.

Mr. Hure aslında bir muhasebeci. Olihe avizeci işletiyor ve Luckypunch gündüzleri bir finans kuruluşunda çalışıyor. Gece olduğundaysa üç arkadaş İstanbul'un gri sokaklarına renk getirmek için sprey boya tüplerini, fırçalarını ve boyalarını toparlayarak dışarı çıkıyor.

Beyoğlu'ndan, Karaköy'e bu üçlünün graffiti çalışmalarını görmek mümkün. Mr. Hure'un Beyoğlu İstiklal'deki ‘This is my World' çalışması 2015'ten bugüne sosyal medyada binlerce beğeni topladı. Hatta öyle ki çalışmayı yerinde görmek isteyenler sırf bu sebeple Beyoğlu'na gidip, grafitinin önünde selfie çektirdi. Bu gizemli üçlü griye açtıkları savaşı Karaköy'e de taşıdı.

Ve Karaköy'de 3 yıl önce başlayan dönüşümün temelleri bu graffitilerle atılmış oldu. Böylece Karaköy gri bir esnaf mahallesinden, sanat çalışmalarının yürütüldüğü, kafelerin açıldığı rengârenk bir alana dönüştü.

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