İstasyon ve Ebuzziya caddelerindeki tarihi değişim için esnafın fikri alındı

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu; İstasyon(Fahri Korutürk) ve Ebuzziya Caddelerindeki 7 büfe ve eklentilerinin yıkılmasının ardından iki cadde üzerinde dükkanları bulunan esnafla bir araya gelerek İstasyon ve Ebuzziya Caddelerini Bakırköy’ün ve Türkiye’nin prestij ve marka caddelerinden yapmak istediklerini söyledi.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Bakırköy'ün ve Türkiye'nin yüz akı olacak projeyle İstasyon ve Ebuzziya Caddelerini prestij cadde yapma konusunda hazırladıkları projelerle ilgili esnafın düşünce , görüş ve önerilerini aldı.

ESNAFIN GÖRÜŞLERİNİ ÖNEMSİYORUZ

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu esnafla buluşmasında şu açıklamayı yaptı: “Bakırköy'ümüzün en işlek iki caddesi üzerinde Bakırköy Belediyesi olarak Bakırköy'ün ve Türkiye'nin yüz akı olacak yeni proje çalışmalarına başladık. Kent estetiğini geliştirmeye yönelik hazırladığımız projeler ile cadde mağazacılığını yaşatarak esnafımızın ayakta kalmasını amaçlıyoruz. Bu iki caddemizi Orta Avrupa'da örneklerini gördüğümüz prestij caddeler yapma noktasında sosyal belediyecilik anlayışımızın gereği olarak; esnafımızın düşünce, görüş ve önerilerini çok önemsiyoruz. Bununla ilgili olarak taslak projelerimizi hazırladık. Süratli bir şekilde; esnafımızın temsilcilerinin olacağı bir komisyon kurup nihai projeyi hayata geçirmek istiyoruz. İstanbul'un değişik semtlerinde 6.300 kişiyle yaptığımız araştırmada; maalesef bilinilirlik açısından ilk 10 cadde arasında Bakırköy'ün bu caddeleri yok. Tek tip dış cephe estetiği ile marka değerini artıracağımızı düşünüyoruz. İstasyon(Fahri Korutürk) ve Ebuzziya Caddelerinde hatta İstanbul Caddesini de içine alacak şekilde kent estetiğine uygun dış cephe uygulamasını esnafımızın desteğiyle bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Bunun için biz belediye olarak belediye ve hukuki mevzuatı yerine getireceğiz dış cephe uygulamasını da esnafımız üstlenecek.”

PROJEYE DESTEK

Toplantıya katılan cadde esnafı da Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'na öncelikle büfeleri kaldırdıkları için sonra da hazırladıkları projelerle ilgili teşekkür ederek projelere destek olacaklarını söylediler.

Bilindiği üzere İstasyon(Fahri Korutürk) ve Ebuzziya Caddeleri üzerindeki büfeler ve diğer imara aykırı unsurlar cadde üzerindeki yerleşik esnafa ciddi sıkıntılar yarattığı, alışverişi engellediği, dükkanların görünümüne zarar verdiği, kent estetiğini bozduğu ayrıca kötü koku, gürültü, fiziksel kirlilik ve birçok şikayete konu olduğu için ekim ayı içerisinde Bakırköy Belediyesi ekipleri tarafından kaldırılmıştı.