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İşte ABD’nin en pahalı evi

ABD'nin Los Angeles kentinde içinde şeker yeme odası, sanat eserleri ve klasik otomobil koleksiyonu da bulunan bir ev 250 milyon dolara satışa çıktı. Bu rakam ile malikhane, ABD tarihinin satışa konulan en pahalı evi oldu.
Sozcu.com.tr
09:5319 Ocak 2017
Ekonomi
İşte ABD’nin en pahalı evi
ABD'nin Los Angeles kentinde içinde şeker yeme odası, sanat eserleri ve klasik otomobil koleksiyonu da bulunan bir ev 250 milyon dolara satışa çıktı. Bu rakam ile malikhane, ABD tarihinin satışa konulan en pahalı evi oldu.

ABD tarihinin en pahalı evi ABD’nin Los Angeles kentinde satışa çıktı. Daily Mail haberine göre Bel Air mahallesinde bulunan ev için istenen fiyat ise 250 milyon dolar açıklandı. 12 yatak odası ve 21 banyosu olan evde bir adet helikopter pisti de var. Daha önceki rekor Florida’da 195 milyon dolara satışa çıkan bir malikhaneye aitti.

Evde ayrıca 130 parça sanat eseri, 30 milyon dolarlık 12 otomobilden oluşan koleksiyon, 2 adet şampanya mahzeni ve 220 bin dolarlık şeker odası, James Bond temalı 2 milyon dolarlık sinema salonu, bowling salonu, fitness salonu ve kendi barı bulunan bir havuz da bulunuyor. Evi satışa çıkaran iş adamı Bruce Makowsky malikhaneyi kendi zevkine göre döşediğini söyledi. Makowsky şimdiden evle ilgilenen yarım düzine kişinin çıktığını da belirtti.

LA Times’a konuşan emlak profesörü Paul Habibi, ev ile ilgilenen kimsenin çıkmayacağı görüşünde. Habibi, 250 milyon doları olan bir kişinin bunu bir eve harcamayacağını ifade etti.

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Son güncelleme: 09:5419.01.2017
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