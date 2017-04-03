İşte dünyanın marka değeri en yüksek şirketleri

Dünyanın en değerli markaları açıklandı. Business Insider’daki habere göre, bu yıl da teknoloji markaları ilk onda çoğunluğu oluşturdu. Google, Apple’ı tahtından ederek birinciliğe yerleşirken Amazon büyük yükselişini sürdürdü. Liste 3 milyondan fazla tüketici ile yapılan görüşmeler ve Bloomberg ve Kantar Worldpanel’den alınan şirketlerin performans bilgileri ile oluşturuldu. İşte marka değeri en yüksek şirketler ve marka değerleri:
10. ICBC
Marka değeri: 36.3 milyar dolar
9. Facebook
Marka değeri: 61.9 milyar dolar
8. Walmart
Marka değeri: 62.2 milyar dolar
7. Verizon
Marka değeri: 62.4 milyar dolar
6. Samsung
Marka değeri: 66.2 milyar dolar
5. Microsoft
Marka değeri: 76.2 milyar dolar
4. AT&T
Marka değeri: 87 milyar dolar
3. Amazon
Marka değeri: 106.3 milyar dolar
2. Apple
Marka değeri: 107 milyar dolar
1. Google
Marka değeri: 109 milyar dolar