İşte dünyanın marka değeri en yüksek şirketleri

Teknoloji devi Google, Apple'ı geçerek dünyanın marka değeri en yüksek şirketi oldu.

Dünyanın en değerli markaları açıklandı. Business Insider’daki habere göre, bu yıl da teknoloji markaları ilk onda çoğunluğu oluşturdu. Google, Apple’ı tahtından ederek birinciliğe yerleşirken Amazon büyük yükselişini sürdürdü. Liste 3 milyondan fazla tüketici ile yapılan görüşmeler ve Bloomberg ve Kantar Worldpanel’den alınan şirketlerin performans bilgileri ile oluşturuldu. İşte marka değeri en yüksek şirketler ve marka değerleri:

10. ICBC

Marka değeri: 36.3 milyar dolar

9. Facebook

Marka değeri: 61.9 milyar dolar

8. Walmart

Marka değeri: 62.2 milyar dolar

7. Verizon

Marka değeri: 62.4 milyar dolar

6. Samsung

Marka değeri: 66.2 milyar dolar

5. Microsoft

Marka değeri: 76.2 milyar dolar

4. AT&T

Marka değeri: 87 milyar dolar

3. Amazon

Marka değeri: 106.3 milyar dolar

2. Apple

Marka değeri: 107 milyar dolar

1. Google

Marka değeri: 109 milyar dolar