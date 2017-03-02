İşte en çok vergi veren iller

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre en yüksek vergi tahsilatı 234 milyar 751,5 milyon lira ile İstanbul'dan gerçekleştirildi. İstanbul'u Ankara, Kocaeli, İzmir ve Bursa takip etti.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre en yüksek vergi tahsilatı 234 milyar 751,5 milyon lira ile İstanbul'dan gerçekleştirildi. İstanbul'u Ankara, Kocaeli, İzmir ve Bursa takip etti.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) en yüksek vergi tahsilatı gerçekleştirilen illeri sıraladı. Buna göre geçen yıl vergilerin yüzde 67,7’lik kısmı üç ilden karşılandı. Buna göre en yüksek tahsilat 234 milyar 751,5 milyon lira ile İstanbul’dan gerçekleştirildi. İstanbul’a, söz konusu dönemde 280 milyar 798,5 milyon liralık vergi tahakkuk ettirilirken, tahsilat oranı yüzde 83,6 oldu.

İstanbul’un ardından tahsilatta en fazla katkıyı 63 milyar 215,3 milyon lira Ankara sağlarken, bu ilde tahakkuk ettirilen vergi tutarı 78 milyar 953,9 milyon lira, tahsilat oranı da 80,07 olarak belirlendi.

Vergi tahsilatında üçüncü sırayı ise TÜPRAŞ’ın akaryakıt ürünleri için düzenli ödediği verginin de etkisiyle Kocaeli aldı. Kocaeli’ye 65 milyar 276,2 milyon liralık vergi tahakkuk ettirilirken, bunun 60 milyar 296,7 milyon lirası tahsil edildi. En yüksek tahsilatın sağlandığı dördüncü il ise 55 milyar 701 milyon lira ile İzmir oldu. İzmir’de vergi tahsilat oranı da yüzde 85,3 olarak belirlendi. Bunu 14 milyar 474,6 milyon lira ile Bursa takip etti.