İşte Merter’in yıllardır süren kara cuması

Dünya çapında kara cuma çılgınlığı sürerken Merter esnafı yıllardır 5 liraya tişört satıyor. Eskiden sürümden kazanmak için esnaf bu yolu tercih ederken bu sene işler durma noktasına geldiği için Merter esnafı indirim üzerine indirim yapıyor. Her cuma kara cumayı yaşıyor.

Dünyada indirim çılgınlığı kara cuma sürerken İstanbul’un tekstil piyasasının kalbi Merter’de esnaf kepenk indiriyor.

Merter esnafı yıllardır olduğu gibi ucuzlukta sınırları zorlayarak 5 TL’ye parça satmaya devam ediyor. Sozcu.com.tr olarak bugün Merter esnafını zirayet ettik. Kara cumayı gördük.

Esnaf Yüksel Öztürk işlerin durgun olduğunu söylerken doların yükselişinin piyasayı kötü etkilediği görüşünde. Öztürk sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Dolar yükseldi kumaşa zam geldi. Eski işler yok artık. Şu sokakta bir yıl içinde bir sürü esnaf devretti. Herkes bir umut bekliyor. Heves eden dükkanını alıyor sonra işler istedikleri gibi gitmiyor” diye konuştu.

Esnaf Celil Toprak ise Avrupa’dan müşteri gelmediği için işlerin durma noktasına geldiğini söylüyor. 12 TL’ye aldığı bir kotu 10.99’a satarak günü kurtarmaya çalıştıklarını belirten Öztürk, “İşler iyi gitmiyor. Avrupa’dan müşteri gelmiyor. Talep yok. Toptan satışı da yapıyoruz. Belli aylar harç toptan da yok. Hiç iyi değil bu sene işler. Kapatan çok var. Kapatıp yeni gelenler var. Hevesli bu işe girdiğine pişman oluyor. Zor kiramı çıkarıyorum. 12 lira almışım 10.99’a satıyorum. Kira çıksın diye” ifadelerini kullandı.

Merter’de işlerin yoğun olmamasından dolayı kiralık dükkanlar sık sık göze çarpıyor.