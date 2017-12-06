İşte Reza Zarrab’ın kapalı mobilya fabrikası

ABD'de yargılanan ve şu sıralar ‘tanık' sıfatıyla ifade veren Reza Zarrab ve yakınlarının mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında el konuldu. Zarrab'ın sahibi olduğu Roysar Holding'in mobilya fabrikası Royal Mobilya'nın İstanbul Tuzla'daki fabrikası bomboş. Fabrikada sadece bir güvenlik görevlisi bulunuyor. Güvenlik görevlisi iki aydır maaşını alamadığını söylüyor.

Reza Zarrab’ın Türkiye’deki işlerini yürüttüğü Royal Holding bir sene önce ismi yıprandığı gerekçesiyle ad değiştirerek Roysar Holding adını aldı. Roysar Holding bünyesi altında faaliyet gösteren Royal Mobilya Zarrab’ın önemli şirketlerinden biri olarak biliniyor.

Sozcu.com.tr olarak Royal Mobilya’daki son durumu yerinde görmek için Tuzla’daki İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi’ne gittik. Royal Mobilya geçen yıla kadar 50 kişinin çalıştığı fabrikada şu an sadece bir güvenlik görevlisi var. İki aydır maaşını almadığını belirten ve ismini vermek istemeyen güvenlik görevlisi, “Burası yaklaşık 1 yıldan Daha öncberi faaliyet göstermiyor. eden burada 40-50 personel çalışıyordu, şimdi benim haricimde kimse kalmadı. Bende buradayım ama 2 aydan beri maaşlarımız yatmıyor. Ne yapacağız bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.

BURASI MİLLİ SERVET OLDU

Maaşını istemek için şirket yetkililerini aradığını fakat telefonlarını kimsenin açmadığını belirten güvenlik görevlisi “Telefonlarımı kimse açmıyor bizde ne olacağını haberlerden takip ediyoruz. Burayı da bırakamıyorum. Bırakırsam hırsız girebilir hem burada birçok mobilya makinası var üst katta yanıcı maddeler var. Ben burayı bırakırsam Allah korusun yangın falan çıkar olmaz. Hem burası artık milli bir servet oldu. Yetkililer gelene kadar buradayız” ifadelerini kullandı.

‘İKİ ÇOCUĞUM EVDE BENİ BEKLİYOR’

Güvenlik görevlisi Zarrab’ın mallarına el konduğundan ötürü devlet yetkililerini beklediğini belirterek, “Şu an gelen giden yok. Bende bu yüzden bekliyorum. Ayrıca benim için de çok zor burada beklemek ama iki çocuğum evde beni bekliyor. Ev kirasını bu ay ödeyemedim. Burada çalışıyor olarak gözüktüğümden başka bir işe de başvuramıyorum. O yüzden devlet yetkililerini beklemek en mantıklısı…” dedi.

‘BİR NEVİ DEVLETİN MALINI GÖZETLİYORUM’

2 katlı 2500 metrekare olan fabrikayı kollayan güvenlik görevlisi “Burası artık devletin himayesinde. Bir nevi şuan devletin malını gözetliyorum. Yediemin gibi oldu bu fabrika yetkililer gelene kadar burada bekleyeceğim sonuçta buradan ekmek yedim ben, bir anda da terk edemem” ifadelerini kullandı.

BİR KAÇ GÜNE ELEKTRİĞİ DE SUYU DA KESERLER

‘Peki bu fabrikanın elektriği suyunu yani masraflarını kim ödeyecek’ sorumuza ise görevli bekçi şu şekilde cevap verdi; “Buradaki fabrikaların tüm faturaları yönetim tarafından karşılanır. Daha sonra fabrikalar da yönetime öder ama şu an yönetime ödenen bir para yok. Büyük ihtimal bir kaç güne elektriği de suyu da keserler” şeklinde konuştu. Güvenlik görevlisi Reza Zarrab’ı sadece bir kez fabrikada gördüğünü açıkladı.

EL KONULAN MAL VARLIĞINA NE OLUYOR? ABD'de devam eden davada yargılanan Reza Zarrab'ın, el konan mal varlıklarına ne olcağı konusunda sozcu.com.tr'ye konuşan Avukat Cenk Söbe, kararı takip eden bir kaç gün içerisinde bir heyetin atanabileceğini söylemişti. Zarrab'ın 300 milyonluk gayrimenkul yatırımının kuruşu kuruşuna tüm hesaplarını bu heyetin yöneteceğini dile getiren Söbe, ”Zarrab'ın şuan atları, uçağı, evleri, kiracıları vs. bu yatırımların hepsinin masrafları mahkeme kararı ile Zarrab'ın hesabından ödenir. Eğer hesabında yeteri kadar para yok ise heyet tarafından mal varlığından bir kaç ürün satılır ve ödenir.” şeklinde konuşmuştu. Avukat Cenk Söbe Reza Zarrab'ın ortak olduğu şirketler için ise, ”Şuan ortak olduğu şirketler için sadece hissedarı olduğu kadarına tedbir konulur. Geri kalanına bir şey yapılamaz” demişti. Söbe Zarrab bünyesinde çalışan personeller için ise “Şuan Zarrab bünyesinde çalışan sigortalı personel var ise maaşları ödenemez ancak işten kendi isteği ile çıkabilir.” ifadelerini kullandı.

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