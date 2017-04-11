İşte yeni trafik sigorta sisteminin tüm detayları

Zorunlu trafik sigortalarında tavan primleri için yayınlanan genelgeye göre otomobilde 4'üncü basamakta (daha önce araç sahibi olmayan kişiler) baz alınan tavan fiyat 807 lira olacak. İstanbul'da az hasarlı sürücülerden 470 TL sigorta ücreti alınacak.

Hazine Müsteşarlığının yarın uygulanmaya başlanacağı belirtilen ‘Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Pirimlerine İlişkin Genelge’sine göre, otomobilde 4’üncü basamakta (daha önce araç sahibi olmayan kişiler) baz alınan tavan fiyat 807 lira olacak. Yapılan değerlendirme sonucunda, sigortanın zorunlu olması ve sigortalılar açısından primlerin ödenebilecek seviyede tutulması hususları göz önünde bulundurularak, 12 Nisan -31 Aralık tarihlerinde uygulanmak üzere zorunlu trafik sigortalarına ilişkin bazı düzenlemeler yapıldı.

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Tavan fiyat uygulamasında, kaza frekansları göz önünde bulundurularak Türkiye 8 il grubuna ayrıldı. Trafiğe çıkacak 4’üncü basamakta (daha önce araç sahibi olmayan kişiler) araçlardan Otomobilde baz alınan tavan fiyat 807, kamyonette bin 55, motosiklette ise 329 lira olarak belirlendi. Bu fiyatlar il gruplarına göre artıp,azalacak. İl bazında uygulanacak indirim oranları tablosuna göre, İzmir, Yalova, Erzurum ve Kayseri illerine indirim veya artırım uygulanmayacak. Bunun yanında İstanbul’da yüzde 6 Kocaeli, Ankara ve Bursa’da yüzde 3 zamlı prim uygulanacak. Diğer iller ise yüzde 1'den başlayıp ve yüzde 5'e kadar çıkan indirimler var.

DAHA ÖNCEKİ POLİÇELER İPTAL EDİLEMEYECEK

Sigorta şirketleri tarafından uygulanacak aracı komisyonu oranı yüzde 10’dan da az olamayacak. Söz konusu oran, banka ve sigorta muameleleri vergisi, trafik hizmetlerini geliştirme hesabı ve güvence hesabı sigortalı katılım payı hariç, SGK payı dahil prim tutarı üzerinden hesaplanacak. Genelgeye aykırı prim ve aracı komisyon uygulayan sigorta şirketlerine ilgili mevzuat çerçevesinde müeyyide uygulanacak. İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar, prim artırımı ve indirimi içermeyen 4. basamakta değerlenecek.

Sigorta sözleşme süresi içinde işleten için herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda, müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirim oranı bir üst basamağa göre belirlenecek. Sigorta süresi içinde meydana gelen her tazminat ödemesi için müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim artırım oranı bir alt basamağa göre, her sakatlanma veya destekten yoksun kalma tazminat ödemesi için prim artırım oranı iki alt basamağa göre yapılacak. Genelgenin yürürlülük tarihinden önce yapılmış zorunlu trafik sigortası poliçeleri iptal edilerek, yeni poliçe düzenlenemeyecek.

Araç grubu 4. basamak azami primleri (TL) şöyle:

Otomobil: 807 lira

Kamyonet: Bin 55 lira

Motosiklet: 329 lira

Traktör: 165 lira

Minibüs (sürücü dahil 10-17 koltuk): Bin 418 lira

Kamyon: 2 bin 258 lira

Çekici: 3 bin 784 lira

Otobüs (sürücü dahil 18-30 koltuk): 2 bin 21 lira

Taksi: 2 bin 89 lira

İş makinesi: 690 lira

Otobüs (sürücü dahil 31 ve üstü koltuk): 5 bin 7 lira

Özel amaçlı araç:2 bin 200 lira

Römork: 456 lira

Tanker: Bin 436 lira

Tarım makinesi: 245 lira

İHA