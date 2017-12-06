İtalya’dan ‘Yatırımcı Vizesi’ programı

İtalya, yurt dışından yatırım çekebilmek için yabancı yatırımcılara özel bir vize programı hazırladı. Belirli sektörlerdeki projelere 500 bin euro'dan başlayan yatırım ve bağış yapanlara "yatırımcı vizesi" ve oturum hakkı verilecek.

2017 bütçe yasasına dahil edilen vize programına son şekli geçen ay sonunda verildi. İtalyan Dışişleri Bakanlığı’nın açıkladığı “Yatırımcı Vizesi” programının detayları bugün Roma’daki Yabancı Basın Derneği’nde düzenlenen toplantıyla aktarıldı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Yatırımcı Vizesi, özellikle finans ve üretim sektörüne yabancı yatırımcıları çekmeyi hedefliyor.

Bu vize türünden faydalanmak için şu maddi koşulları yerine getirmek gerekiyor:

*Bir İtalyan şirketine en az 1 milyon euro, ya da yeni bir girişime (start-up) en az 500 bin euro sermaye desteği vermek.

*Kültür, eğitim, göç idaresi, araştırma, kültürel miras restorasyonu gibi alanlardaki projelere en az 1 milyon euro bağışta bulunmak.

*İtalyan devlet tahvillerine en az 2 milyon euroluk yatırım yapmak.

*Söz konusu yatırımları en az 2 yıl boyunca sürdürmek.

48 SAAT İÇERİSİNDE VİZE ALINABİLECEK

Gerekli koşulları yerine getiren ve belgelerini teslim eden adaylara, ülkelerindeki diplomatik temsilciliklerde özel bir prosedürle 48 saat içerisinde vize verilebilecek.

Yatırımcı vizesiyle İtalya’ya giriş yapan bu kişiler, 2 yıllık oturma iznine hak kazanacak. 2 yılın sonunda da oturum izni 3 yıl daha uzatılabilecek. Bu şekilde 5 yıl boyunca geçici oturma izniyle İtalya’da kalan yabancılar, 5 yılın sonunda ise süresiz oturum hakkı için başvuruda bulunabilecek.

Yatırım vizesiyle İtalya’da bulunan kişiler, aile birleşimi hakkından da yararlanabilecek.

Programın detaylarıyla açıklandığı “investorvisa.it” internet sitesinde İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Arapça, Çince ve Japonca dillerinde bilgi kitapçıkları da yer alıyor. Sitede, yatırım ya da bağış yapılabilecek projeler hakkında bilgi de veriliyor.

Bu projeler arasında, Toskana bölgesinde bir tiyatro salonunun restore edilmesi ve “sürdürülebilir protein kaynağı” böceklerle beslenme üzerine çalışan bir girişime destek sağlanması da yer alıyor.

‘PROSEDÜRÜN DAHA KOLAY VE HIZLI OLMASINI SAĞLADIK’

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, “Yatırımcı Vizesi” ile ilgili açıklamasında, “2. Dünya Savaşı sonrası yaşanan en zorlu ekonomik krizin” ardından bir ekonomik toparlanma dönemine girilmişken yabancı yatırımcıları çekmenin önemine dikkat çekti.

Angelino Alfano, “Bu sebeple, ülkeyi girişleri sağlayacak bir vize politikası kritik önem taşıyor. Yabancı girişimciler ve yöneticiler için vize prosedürünün daha kolay ve hızlı olmasını sağladık. Yatırımcı Vizesiyle, üretim ve finans yatırımı yapanlar için İtalya’ya girmek ve burada kalmak daha kolay olacak” dedi.