İthal oto mağdurları için son gün 31 Temmuz

El konulmuş veya takibattaki ithal araçların ek ödeme karşılığında iadesi ve takibatın ortadan kalkması için araç sahiplerinin başvuru süresi 31 Temmuz’da doluyor.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, el konulan ya da takibat altındaki ithal araç sahiplerini son başvuru tarihi konusunda uyararak kendilerine danışmanlık ve avukatlık desteği vermeye devam ettiklerini bildirdi.

Yurt dışından sıfır diye ithal edilen, ancak AB mevzuatına göre 2’nci el sayılan araçların Türkiye'de kullanımında gümrük mevzuatı dolayısıyla iyi niyetli 3'üncü kişiler mağduriyet yaşıyordu. Söz konusu araçlar yurda sokulduktan sonra birden fazla el değiştiren, yapılan takibatlar sonucunda distribütörler dışında galeriler tarafından ithal edildiği tespit edilen binlerce araca el konulmuştu. Türkiye'de bu kapsamdaki yaklaşık 42 bin araçtan bir kısmı incelemeleri tamamlanarak gümrük otoparklarına çekilirken, bir kısmının da inceleme ve takibatı devam ediyordu.

YASAL DÜZENLEME

Araç sahiplerinin mağduriyeti, Ocak ayında yürürlüğe giren torba yasa ile giderilmiş; aracına el konulmuş ve satılamaz kaydı konulmuş 3’üncü şahısların aracın ilk iktisabında ödenen ÖTV matrahının yüzde 25'inin 6 ay içinde yatırılması koşuluyla aracın iade edilmesi hükme bağlanmıştı. Ayrıca aracı ithal olup incelemeye başlanmamış, el konulmamış, satılamaz şerhi konulmamış veya inceleme aşamasında olan araçların sahiplerinin de yine 6 ay içinde başvurmaları ve söz konusu matrahın yüzde 15'i kadar ceza ödemeleri durumunda takibatın kalkması ve araçlarının yediemin teslimden kurtulması düzenlenmişti.

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Adalet, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının, Mayıs ayında Resmi Gazete’de yayımlanan ortak yönetmeliği ile de uygulamanın esasları belli olmuştu. Gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun ‘aldatıcı işlem’ maddesi uyarınca açılan kamu davalarına konu olması nedeniyle el konulan taşıtların sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen bu yönetmelik, 27 Ocak 2017’den önce el konulan, müsadere kararı verilmemiş ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış kara taşıtlarını kapsıyor.

SON GÜN 31 TEMMUZ

Gümrük vergilerinin kısmen eksik ödenmesi ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3/2 maddesi kapsamında el konulan araçların iadesi ve bu kapsamdaki diğer araçların takibattan kurtulması için 31 Temmuz Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar ‘ön tespit dilekçesi’ ile ilgili gümrük idaresine başvurulması gerekiyor. Dilekçeyi alan gümrük idaresi, aracın tasfiyesinin tamamlanıp tamamlanmadığı, araç hakkında müsadere kararı olup olmadığını araştıracak. Dilekçenin verildiği tarihten itibaren işlemler sonuçlandırılıncaya kadar tasfiye işlemlerine devam edilmeyecek. İnceleme sonucu gerekli şartları sağlamadığı anlaşılan başvurular, eksikliklerin yine aynı tarihe kadar tamamlanması halinde kabul edilecek. Başvuru formunun ilgili gümrük idaresine verildiği tarihten itibaren bir ay içinde ilgili gümrük idaresine ödeme yapılacak. Aracın iadesi kovuşturmayı yapan mahkemeden istenecek. Mahkemece verilen iade kararının ibrazı üzerine araç, sahibine iade edilecek.

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MASFED Başkanı Aydın Erkoç, bu konuda uzun süre yürüttükleri çalışmaların bir sonucu olarak düzenlemenin yürürlüğe girmesini sağladıklarını ifade ederken, mağdur araç sahiplerine Federasyon olarak danışmanlık ve avukatlık hizmetleri desteği vermeye devam ettiklerini kaydetti. Erkoç, araç sahiplerinin kendilerine doğrudan başvurabilecekleri gibi www.masfed.com adresi üzerinden de iletişime geçebileceklerini bildirdi.

İHA