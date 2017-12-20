İTO’nun yeni başkanı belli oluyor

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yeni başkanı şu sıralarda yapılan toplantı ile belli oluyor. Yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan toplantı saat 14.30'da başladı.

İTO başkanlığı için sadece Murat Kalsın adaylığını açıkladı. Ancak kulislerde Öztürk Oran’ın da başkan olma ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor.

Kalp kirizi geçirerek hayatını kaybeden İbrahim Çağlar’ın ölümünden bu yana olan bir haftalık süreci ise Dursun Topçu yönetti. Kritik toplantının ardından yeni başkanın kim olduğu İTO Genel Sekreteri tarafından açıklanacak.

Ayrıntılar gelecek…