İTO’nun yeni başkanı belli oldu! Öztürk Oran kimdir?

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu, Başkan İbrahim Çağlar'ın vefatının ardından yaptığı ilk toplantıda Öztürk Oran'ı İTO'nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçti. Öztürk Oran 10 oyun 7'sini aldı.

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik Uyarınca yeni Başkanı’nı seçmek üzere bugün toplandı. Saat 14.30’da başlayan toplantı, 17.15 gibi sona erdi.

Toplantıda Yönetim Kurulu üyeleri arasında oylama yapıldı. Buna göre İstanbul Ticaret Odası’nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran oldu.

Yeni başkan Öztürk Oran TOBB yönetmeliği uyarınca Oda seçimlerinin gerçekleştirileceği tarihe kadar İTO’nun 23. başkanı olarak görev yapacak.

ÖZTÜRK ORAN KİMDİR?

1956 Kars doğumlu. Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı mezunu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Ens. mezunu, Türkiye Vakıflar Bankasın da 12 yıl memur ve ikinci müdürlük yaptı. 1989-1990 arasi İngiltere de dil eğitimi aldı. Faysal Finans Kurumun da 16 yıl müdür, genel müdür yardımcılığı, yönetim kurulu üyeliği yaptıktan sonra Kuveyt Türk Katılım Bankası ile 5000 adet devremülk'luk bir tatil köyü projesini birlikte inşa edip satışını yaparak 2001 yılında işletmeye açtı. 2003 yılından beri ortağı olduğu bir ilaç firmasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak yerli ilaç üretimi yapmakta ayrıca inşaat sektöründe is hayatını devam ediyor. Evli 2 çocuk babası. İngilizce biliyor. Yetimler Derneği, TİYEMDER ve YÜBEV Vakfında yönetim kurulu üyeliği bulunuyor. Ayrıca TİSD ve MÜSİAD üyesi.