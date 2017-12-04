‘İyi Tasarım Ödülü’ Venus Z10’a verildi

Venüs Z10 Design Turkey 2017’de “İyi Tasarım Ödülü”ne layık görüldü.

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) işbirliği ile düzenlenen, inovasyon ve markalaşma alanında Türkiye'nin en büyük organizasyonlarından biri olan Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri sahiplerini buldu. Turquality kapsamında bu yıl 6'ncısı düzenlenen Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri'nde Vestel Venus, Z10 modeliyle “İyi Tasarım Ödülü”nü kazandı.

Türkiye Tasarım Haftası kapsamında düzenlenen ödül törenine, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi başta olmak üzere Türkiye'nin önde gelen işadamları katıldı. 284 başvurunun yapıldığı ödülleri, Türkiye'den ve dünyadan ünlü tasarım uzmanları değerlendirdi. Tasarımlar yenilik, farklılık, kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verme, işlevsellik ve estetik gibi ölçülere göre değerlendirilirken, elektronik ürünler kategorisinde “İyi Tasarım Ödülü”nü Venus Z10 aldı.