İzmir’in sembolü Sevinç Pastanesi taşındı

İzmirlilerin ve özellikle aşıkların buluştu yer olarak bilinen Sevinç Pastanesi artık Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nin bittiği yerdeki köşesinde değil. Sosyetenin ve ünlülerin uğrak yeri olan pastanenin sahiplerinden Burak Pelit, ortaklığın bitmesi sebebiyle bir yan binadaki dükkanlarına taşındıklarını ifade ederek kapanmalarının söz konusu olmadığını söyledi.

İzmirlilerin ve özellikle aşıkların buluştu yer olarak bilinen Sevinç Pastanesi artık Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nin bittiği yerdeki köşesinde değil. Sosyetenin ve ünlülerin uğrak yeri olan pastanenin sahiplerinden Burak Pelit, ortaklığın bitmesi sebebiyle bir yan binadaki dükkanlarına taşındıklarını ifade ederek kapanmalarının söz konusu olmadığını söyledi.

İzmirlilerin buluşma noktası olarak da bilinen İzmir’in simge yerlerinden Sevinç Pastanesi artık o bilinen köşesinde değil. Geçtiğimiz hafta pastanenin bulunduğu Ali Çetinkaya Caddesi, Talat Paşa Bulvarı ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nin kesiştiği dükkanın kiraya verildiği, Sevinç Pastanesi’nin de bir yan binada hizmet vermeye devam ettiği ortaya çıkmıştı.

ORTAKLIK BİTTİ, PASTANE YANDAKİ DÜKKANA TAŞINDI

Sozcu.com.tr’ye konuşan pastanenin yöneticilerinden Burak Pelit, sosyal medyada yazıldığı gibi pastanenin kesinlikle kapanmadığını, 31A numaralı simge dükkanlarından bir yandaki 27C numaralı dükkanlarına taşınarak hizmet vermeye devam ettiklerini belirtti. Burak Pelit sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu an bulunduğumuz dükkan bize, köşedeki dükkan ortaklarımıza ait. 2 dükkan arasındaki duvarı yıkıp yıllarca tek dükkan gibi hizmet verdik. Ancak ortaklarımız artık pastacılık yapmak istemediklerini bize ilettiler. Biz de kendilerine teşekkür ederek köşedeki dükkandan çıkarak dükkanları ayırdık. Aradaki duvar yeniden örülmüş oldu.” dedi.

DÜKKANIN NE OLACAĞI BELLİ DEĞİL

Eski ortaklarının uzaktan akrabağları olduğunu ve dükkan ile Hurşit Pelit’in ilgilendiğini belirten Burak Pelit “Ortaklığın bitme nedeninin ekonomik krizle alakası yok. İşlerimizde küçülme de söz konusu değil. Ancak dükkan ne olacak bilmiyoruz. Ortaklarımız dükkanı henüz hangi alanda kullanacaklarına karar vermediler” dedi.

ÜNLÜLERİN VE SOSYETENİN UĞRAK YERİ

Aslen Rizeli olan Pelit ailesi, 1957 yılında Sevinç Pastanesi’ni açtı. Yıllar boyunca İzmirliler tarafından büyük ilgi gören Sevinç Pastanesi, İzmir'in sembolü ve buluşma noktası olarak biliniyordu. Ayrıca Sevinç Pastanesi İzmir Sosyetesi ve İzmir Fuarı’na katılan Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının da uğrak yeriydi.