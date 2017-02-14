Japon devi Toshiba’da 2 yılda ikinci istifa

Toshiba CEO'su Shigenori Shiga, şirketin 3,4 milyar dolar zarar açıklaması üzerine istifa etti. 2015 yılında eski CEO Hisao Tanaka da mali hesaplardaki usülsüzlükler yüzünden istifa etmişti.

Toshiba CEO'su Shigenori Shiga, şirketin 3,4 milyar dolar zarar açıklaması üzerine istifa etti. 2015 yılında eski CEO Hisao Tanaka da mali hesaplardaki usülsüzlükler yüzünden istifa etmişti.

Japon elektronik devi Toshiba’nın CEO’su, şirketin bu mâli yılda 3,4 milyar dolar zarar ettiğini açıklamasının ardından istifa etti. BBC Türkçe’nin haberine göre, CEO Shigenori Shiga, “bu ağır kayıpların idari sorumluluğunu üstlenerek” istifasını sunduğunu açıkladı.

Toshiba, ABD’deki nükleer reaktörlerinden de 6,3 milyar dolar zarar etmeyi beklediğini bildirdi. Mali raporunu açıklamayı geciktirmesi üzerine ekonomi analistleri şirketin geleceği ile ilgili kaygılarını ifade etmiş, Shiga ise istifaya hazır olduğunu belirtmişti. Toshiba geçen yıl da 4 milyar dolardan fazla zarar etmişti. 2015 yılında eski CEO Hisao Tanaka da mali hesaplardaki usülsüzlükler yüzünden istifa etmişti.