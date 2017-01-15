Japon hava yastığı üreticisine ABD darbesi

ABD, Japon şirketi Takata'ya 1 milyar dolarlık ceza kesti.

Japonya'nın önde gelen araç yan sanayi şirketi Takata'ya ABD'de 1 milyar dolarlık ceza kesildi. 3 yöneticisinin önemli skandallara karıştığı belirtilen Takata'nın, 25 milyon dolar ABD'ye, geri kalan 975 milyon doları da kendisinden hava yastığı satın alan araç üreticilerine ödeyeceği açıklandı.

ABD'li savcı Barbara McQuade'nin yürüttüğü soruşturmada, Takata'ya ağır suçlamalar yöneltildi. Savcı McQuade, ceza ile ilgili yaptığı açıklamada, “Otomobil firmaları sattıkları araçlarda müşterilerinin yaralanmalarına ve ölmelerine karşı önlem almak zorundadır” ifadelerini kullandı. McQuade ayrıca,

Japonya'dan suçluların iadesini isteyebileceklerini söyledi.

BU İLK DEĞİL

Takata'ya geçtiğimiz yıl da ABD'de 70 milyon dolar ceza kesilmiş, daha sonra bu ceza 200 milyon dolara çıkarılmıştı. ABD'li yetkililerin açıklamalarına göre Takata'nın hava yastıklarının kazalarda sürücü ve yolculara zarar veriyor. Yetkililere göre Takata'nın hava yastıkları dünya genelinde 17 ölüme ve 100'den fazla yaralanmaya yol açtı. Kararın açıklanmasının ardından Takata'nın Japonya'daki hisseleri, Japon yatırımcıların şirkete destek vermesi nedeniyle yüzde 16 yükseldi.