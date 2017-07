Japonlar’dan Türkiye’ye milyar dolarlık yatırım

Japon Sojitz'in Türkiye'de 1,8 milyar dolara varan sağlık yatırımına hazırlandığı belirtildi.

Business HT’nin haberine göre, Türkiye’de sağlık sektörüne yönelik yabancı ilgisi artarak devam ediyor. Son haber Japonya’dan geldi.

Japonya merkezki Sojitz Corp. inşaat ve işletme de dahil olmak üzere Türkiye'de hastane sektörüne giriyor. Konuya yakın kaynakların aktardığı bilgiye göre Sojitz, Rönesans Sağlık Yatırım ile kurduğu ortak girişim şirketinde yüzde 30 paya sahip olacak. Toplam proje maliyeti yaklaşık 200 milyar yen (1.8 milyar dolar) civarında olacak. Sojitz 2016 Kasım ayında ortaklık için Rekabet Kurumu'na başvurmuştu.

Kaynaklara göre finansman Sumitomo Mitsui Banking Corp tarafından yönetilen bir grup banka tarafından sağlanacak. Marmaray’a da finansman sağlayan Japon Uluslararası İşbirliği Bankası da yaklaşık 720 milyon dolar (80 milyar yen) katılım sağlayacak.

Japonya'da negatif faiz ortamı nedeniyle gelirlerin azalması ve fonlama talebinin düşük olması nedeniyle Japon bankaları karlılığı artırmak için deniz aşırı ülkere yöneliyor. Kaynaklar yaklaşık 80 milyar yenlik ilave finansmanın, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., Iyo Bank Ltd. Ve Standard Chartered Plc'nin yanı sıra Nippon Life Insurance Co ve Dai-ichi Life Holdings Co. gibi bankalar tarafından sağlanacağını bildirdi.

Sojitz ve Sumitomo Mitsui Banking sözcüleri Bloomberg'in konu ile ilgili sorularına yanıt vermedi.