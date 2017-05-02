Jimmy Wales yerine konuşacak isimler belli oldu

İBB Wikipedia'nını kurucusu Jimmy Wales'e Dünya Akıllı Şehirler Fuarı için yaptığı daveti iptal etti. Wales yerine fuarda AKP Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci konuşacak.

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi olan Wikipedia'ya Türkiye'den erişim kararı gelmesi tartışma yaratırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de, daha önce davet ettiği Wikipedia kurucusunu, İstanbul'da yapılacak olan ‘Dünya Akıllı Şehirler Fuarı' etkinliği davetli listesinden çıkardı. Etkinlikte AKP'li Mustafa Ilıcalı ile TUSAŞ’ın yeni Genel Müdürü Temel Kotil ve AKP’li Belediye başkanları gibi isimler, konuşma yapacak.

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İBB'den yapılan açıklamada, “Wikipedia kurucusu Jimmy Wales, ‘World Cities Expo Etkinliği’ davetli listesinden çıkartılmış olup karar kendisine iletilmiştir. Kamuoyuna duyurulur” denildi. 15-18 Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan “World Cities Expo İstanbul” programının duyurusunda Wales için “Teknolojiyi uçuran akıllar” tanımlaması yapılmıştı.

AKP’LİLER GİRDİ…

Türkiye'den Wikipedia'ya erişim 29 Nisan'da engellenmişti. World Cities Expo İstanbul'a konuşmacı olarak davet edilen Jimmy Wales, Wikipedia'ya erişim yasağı uygulanmasına rağmen Türkiye'yi ziyaret edeceğini söylemişti. Etkinliğin diğer ana konuşmacısı ise Steve Jobs ile birlikte Apple‘ı kuran isimlerden olan Steve Wozniak idi.

WCE İstanbul'un internet sitesinde etkinliğe katılacak olan 58 kişilik konuşmacılar listesinde Wikipedia kurucusu Jimmy Wales'in ismi yer almazken, AKP Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, AKP'li Esenler ve Bayrampaşa belediyeleri de katılımcı listesine konuldu.