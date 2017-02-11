Kaçak işçi çalıştıran patrona teşvik

Meclis’e sunulan yeni torba tasarıda kaçak ve kayıt dışı işçi çalıştıran patronlara müjde çıktı. İşçisine asgari ücretin altında maaş ödeyen işverene ‘istihdam desteği’ verilecek

AKP Milletvekili Mustafa Elitaş imzasıyla TBMM'ye sunulan yeni torba tasarının içerisinden kaçak ve kayıtsız işçi çalıştıran patronlara müjde çıktı. Vergi ve sigorta primi ödememek için ya da işçisine asgari ücretten daha düşük maaş vermek için işçisini kayıtsız çalıştırıp devletten gizleyen patronlara ‘istihdam desteği' verilecek.

AKP'li Elitaş, “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ismiyle Meclis'e yeni bir teklif sundu. Hükümet, içerisine yeni maddeler koyarak torbaya dönüştüreceği bu teklifi önümüzdeki hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeye başlayacak. Referanduma yönelik bir dizi müjdenin yer aldığı teklifte en kritik maddeyi kaçak işçi çalıştıran patronlara sağlanan ‘kıyak' oluşturuyor.

Teklifin 11'inci maddesine göre, mahkeme kararıyla veya devletin yaptığı denetimlerde ‘çalıştırılanların sigortalı olarak SGK'ya ve Maliye'ye bildirilmediği veya bildirilen kişilerin fiilen orada çalışmadığının tespit edilmesi halinde' o işyeri, devletin verdiği istihdam teşviklerinden sadece ‘1 ay' mahrum bırakılacak. 1 aylık sürenin dolmasının ardından kaçak işçi çalıştıran bu işyerine devlet yeniden istihdam teşviki vermeye başlayacak. Eğer bu işyeri 3 yıl içerisinde bu ağır suçu yeniden işlerse, bu sefer teşviklerden yararlanma hakkı 1 yıl süreyle kaldırılacak. 1 yılın ardından teşvikler yeniden açılacak.

TÜM İŞÇİLER KAÇAK OLSA DA…

Halen yürürlükte olan uygulamada, kaçak işçi çalıştırdığı belirlenen işyerlerinin istihdam teşvikleri 1 yıl süreyle kesiliyor. Teklifte bu 1 yıllık sürenin haksızlığa(!) neden olduğu ifade edildi. Teklifin kabul edilmesi halinde fabrikasındaki işçilerinin tamamına yakınını sigortasız çalıştıran, bu sayede devlete prim ve vergi ödemeyen, işçisine de asgari ücretin çok altında, örneğin 900 lira maaş veren patronlar, denetimlerde yakalandıkları takdirde 1 aylık destekten mahrum bırakılarak cezalandırılmış sayılacak. Bu patronlara, 1 aylık sürenin sonunda kayda aldığı tüm işçileri için ilaveten istihdam desteği bile ödenecek.

Teklifle ayrıca Türkiye'deki konut stokunu eritmek için gayrimenkul satın alan yabancılara sağlanan Türk vatandaşlığı hakkı şimdi de KDV teşvikiyle daha da güçlendirildi. Teklife göre, Türkiye'de en az 1 milyon dolarlık konut veya işyeri satın alan yabancılar hem Türk vatandaşlığı hakkını elde edecek hem de yüzde 1'den yüzde 18'e kadar değişen oranlardaki KDV'yi ödemeyecek.

İŞÇİ BAŞINA 666 LİRA

Yasa teklifinin Meclis'ten geçmesi durumunda, kaçak ya da kayıt dışı işçi çalıştırırken yakalanan hatta bu suçu mahkeme kararıyla tespit edildiği için 1 yıl boyunca teşviklerden mahrum bırakılan işverenler de yeni düzenlemeden yararlandırılarak 11 aylık cezaları affedilecek. Hükümet, işverenlere 5 puanlık prim indirminin yanı sıra bir dizi istihdam teşviki sağlıyordu. Son çıkan KHK ile işçi ve işveren primleriyle vergi yükleri tümden kaldırıldı. Dolayısıyla kaçak işçi çalıştıran işverenler, 1 aylık cezalarını çektikten sonra işçi başına 666 liralık prim desteğinden yararlandırılacak. Bu destek de bütçeden değil, işsizler için kurulan İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenecek.