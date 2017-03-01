Kadıköy’ün trafiğini felç eden üst geçit açıldı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Ethemefendi Caddesi tren yolu üst geçidi bugün açıldı. Marmaray projesi kaplamında güçlendirme amaçlı geçtiğimiz ay köprünün yıkılmasıyla Anadolu Yakası trafiği felç olmuştu.

Gebze ile Halkalı’yı tren ile birbirine bağlayacak Marmaray Projesi inşaatı devam ediyor. Proje kapsamında tren yolu üzerindeki köprüler ve geçitler güçlendirme amacıyla tek tek yıkılıyor. Geçtiğimiz ay ise TEM, E-5 karayolu, minibüs caddesini Bağdat Caddesi’ne bağlayan en önemli köprülerden biri Ethemefendi Caddesi Tren Köprüsü yıkılmıştı. Köprünün yıkılması ile İstanbul Anadolu yakası trafiği felç olmuş ve trafik sıkışıklığı Ataşehir’e kadar uzanmıştı. Köprünün inşaatı ise bugün tamamlandı. İnşaatı yapan firmanın yetkilisi son çalışmaların sabah yapıldığını, bugün öğleden sonra köprünün açıldığını ifade etti. İstanbul Anadolu yakasında daha önce Ömerpaşa ve Suadiye geçitlerinde çalışmalar yapılmıştı.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykut Nuhoğlu ise köprünün açılışına bizzat katıldığını kaydetti. Sırada Göztepe ve Bostancı tren köprülerinin olduğunu söyleyen Nuhoğlu, Göztepe Köprüsü ile ilgili güçlendirme çalışması yapılırken üzerindeki tarihi tren istasyonunun korunacağını söyledi.