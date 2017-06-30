Kamu çalışanları için kritik gün pazartesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 190 bin kamu çalışanını ilgilendiren toplu sözleşmeler için taraflarla pazartesi günü tekrar bir araya geleceklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Habertürk TV’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kamu çalışanlarının toplu iş sözleşmelerine ilişkin, “Müjdeli haberi alacaklar” dedi.

“Kamu çalışanlarının görüşmelerini Türk-İş Başkanımız yönetiyor” diyen Müezzinoğlu, “Son derece iyi niyet ve samimiyet var. Tabikide haklarının mücadelesini veriyorlar. Pazartesi günü tekrar biraraya geleceğiz. Önümüzdeki hafta bitirmeyi ümit ediyorum. 190 bin kamu çalışanı müjdeli haberi alacak. İyi bir şekilde bitireceğiz. İnşallah müjdeli sonucu alacaklar. Yüzde 90’a kadar çok iyi niyetle gelindi. Gönül istiyor ki onların istediklerini verelim.” ifadelerini kullandı.