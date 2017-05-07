Kanal İstanbul’a Panama modeli

Kanal İstanbul projesi bittiğinde 43 kilometre uzunluğunda 500 metre genişliğinde ve 25 metre derinlikte olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011 yılında “Çılgın Proje'' olarak gündeme getirilen ve Karadeniz ile Marmara'yı 2. kez birleştirecek olan Kanal İstanbul için imzalanan Panama anlaşmasına SÖZCÜ ulaştı. TBMM'ye sunulan anlaşmaya göre, Kanal İstanbul'un yapımına, Panama Kanalı'nı genişletme projesini yürüten ekip destek verecek.

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ile Panama Denizcilik Bakanı Jorge Pitty tarafından Panama City'de imzalanan anlaşma, 20 maddeden oluşuyor. 5 yıl süreyle yürürlükte kalacak olan anlaşmaya göre, iki ülke arasında “Kanal İstanbul ve seyir kanallarının inşası ve yönetimi konularında idari-teknik uzman işbirliği'' yapılacak.

Bu konular anlaşmada “Taraflar, navigasyon kanallarının inşası ve yönetimi konularında idari ve teknik uzmanlığın paylaşımı için, işbirliği platformu kurulması konularında mutabık kalmışlardır'' biçimindeki bir madde ile düzenlendi. Anlaşmaya ilişkin yasa tasarısının gerekçesinde “Türkiye'de inşasına başlanacak olan Kanal İstanbul projesi için, Panama hükümeti ile teknik ve idari işbirliği yapılacaktır'' denildi.

YERİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Kanal İstanbul, Karadeniz ile Marmara, Ege ve Akdeniz arasında tek su geçidi olan İstanbul Boğazı'na alternatif olacak. Karadeniz ile Marmara Denizi arasında açılacak yapay kanalın uzunluğunun 43 kilometre, genişliğinin yüzeyde 500 metre, derinliğinin ise 25 metre olması planlanıyor. Kanal hayata geçerse, İstanbul Boğazı tanker trafiğine tamamen kapanacak. Kanalın yapım yeri olarak çeşitli alternatifler bulunuyor. 5 yıldır gündemde olan ancak somut adım atılmayan Kanal, 20 milyar dolarlık bir yatırım gerektiriyor.

YILDA 20 BİN GEMİ GEÇİYOR

Panama Kanalı ise, Orta Amerika ülkesi, Panama'da yer alıyor ve Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus'u birbirine bağlıyor. 80 kilometrelik kanal 11 yılda tamamlandı ve 1915'de işletmeye açıldı. En geniş yeri 300 metre olan kanalın derinliği ise 14 metreyi buluyor. Kanal, Amerika'nın iki okyanus kıyısı arasındaki deniz yolunu 15 bin kilometre kısaltıyor. Orta kısımda ise, deniz seviyesinden yüksek bir göl bulunuyor. Okyanustan gelen gemiler, kademeli olarak havuzlar vasıtasıyla göl seviyesine kadar yükseltilip alçaltılarak geçiriliyor. PanamaKanalı yılda 20 bin gemi tarafından kullanılıyor.