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Kanal İstanbul’un ÇED başvurusu buhar oldu

Kanal İstanbul'un ÇED planı resmi başvurunun üzerinden 24 saat geçmeden askıdan kaldırıldı yani görünmez hale geldi.

Özlem GÜVEMLİ
08:367 Aralık 2017
Ekonomi
Kanal İstanbul’un ÇED başvurusu buhar oldu
Kanal İstanbul'un ÇED planı resmi başvurunun üzerinden 24 saat geçmeden askıdan kaldırıldı yani görünmez hale geldi.

Altı yıldır gündemde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çılgın projesi Kanal İstanbul için yapılan ilk resmi başvurunun üzerinden 24 saat geçmeden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın askısından indirilmesi merak uyandırdı.

Ancak Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 30 Kasım'da gönderdiği, bakanlığın da 5 Aralık'ta askıya çıkardığı ÇED başvuru dosyasının neden askıdan indirildiğini öğrenmek için ulaşmaya çalıştığımız Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü'nde açıklama yapacak yetkili bulamadık.

‘YENİ GÖREVLENDİRMELER YAPILACAK’

Çünkü kurumda il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve müdür muavinlerinin görevden alındığı belirtiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaynakları, İstanbul İl Müdürlüğü'ndeki görevden almaların konuyla ilgili olmadığını, yeni atanan il müdürünün yeni bir yapılanmaya gittiğini en kısa sürede yeni görevlendirmelerin yapılacağını açıkladı.

Yetkililer, ÇED başvurusunun askıdan indirilmesinin de Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın tasarrufunda olduğunu belirtti. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı kaynakları da olayın Çevre Bakanlığı'nı ilgilendirdiğini söyleyerek “Açıklama yapmayacağız” dedi.

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Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) nedir?
Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde yardımcı oluyor. Çevredeki olumsuz etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemler ÇED'in başında yer alıyor. Seçilen mekan (yer) ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi gibi çalışmalar yer alıyor.
Son güncelleme: 08:5907.12.2017
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