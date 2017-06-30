Kani Beko: Kıdem tazminatı son kalemiz

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile kıdem tazminatı konusunu görüşmek üzere salı günü bir araya geleceklerini belirterek, "Kıdem tazminatını kaldırmak isteyenlere karşı bizim bedeli ne olursa olsun mücadele etmemiz gerekiyor. Bu bizim son kalemiz" dedi.v

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir´i ziyaret etti. Beko, hükümetin gündemindeki Kiralık İşçi Yasasına değinerek, “Geçen yıl Kiralık İşçi Yasası´nı durdurabilmek için çok uğraştık. Fakat başaramadık. Ancak TBMM´de Kiralık İşçi Yasası geçti. Bizim itiraz hakkımız olmadığı için CHP Grup Başkanvekilleriyle Anayasa Mahkemesi´ne itiraz ettik. Dilerim Anayasa Mahkemesi bu yazayı iptal eder diye düşünüyorum. Aksi halde önümüzdeki dönemde 6.5 milyon işçi kardeşimiz kiralık işçi olacak” dedi.

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Beko, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile kıdem tazminatı konusunu görüşmek üzere bir araya geleceklerini ifade ederek şöyle konuştu:

“Sayın bakan beni aradı, DİSK´e de bir davetiye gönderdi. Salı günü saat 14.00´de kıdem tazminatlarını görüşmek üzere bir araya geleceğiz. Kıdem tazminatı olmayan işçinin iş güvencesi olmaz. Kıdem tazminatı işçilerin 80 yıllık kazanımı. 30 yıl çalışan bir arkadaşımız bugünkü yasaya göre eğer emekli olacaksa 100 bin lira kıdem tazminatı alması gerekir.

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Ama yarın Bireysel Emeklilik Fonu´na kıdem tazminatları devredilirse işçi kardeşlerimizin 30 yıl çalıştıktan sonra alacağı para 50 bin lira olacaktır. Yüzde 50 oranında kıdem tazminatını az alacaklar. Bu bizim son kalemiz. Kıdem tazminatı olmayanın iş güvencesi olmayacağına göre kıdem tazminatını kaldırmak isteyenlere karşı bizim bedeli ne olursa olsun mücadele etmemiz gerekiyor.”

DHA