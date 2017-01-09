Kar Bayrampaşa Hali’ni vurdu

Kar yağışı Bayrampaşa Hali'ni vurdu. Normal günlerde 600-700 arası kamyonun giriş yaptığı hale bu sabah itibariye 327 kamyon giriş yaptı. Mersin'deki selin de etkisiyle 1 kasa nane 55 TL'den satılıyor.

Kar yağışı Bayrampaşa Hali'ni vurdu. Normal günlerde 600-700 arası kamyonun giriş yaptığı hale bu sabah itibariye 327 kamyon giriş yaptı. Mersin'deki selin de etkisiyle 1 kasa nane 55 TL'den satılıyor.

İstanbul yoğun kar yağışı altındayken gözler kentin sebze meyve deposu Bayrampaşa Hali’ne çevirdi. İBB Hal Müdürlüğü İstatistik bölümünden alınan bilgilere göre hale araç girişi yarıdan fazla düştü. Normal günlerde 600-700 arası kamyon hale giriş yaparken bu sabah sayı 327’de kaldı. Hava koşullarının normal olduğu bir günde 9-10 bin ton arası ürün hale geliyordu.

MERSİN ÇOK ETKİLEDİ

Sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulunan İBB Bayrampaşa Hal Müdürlüğü İstatistik Şefi Zeki Arslantürk,”Mersin’de seraları su basmasının ardından hale mal girişi azalmıştı. Kar yağışı da bunu azalttı. 15-20 gündür ürünlerde ciddi bir fiyat artışı var” dedi.

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Fiyat artışının sadece kar yağışına bağlı olmadığını özellikle Mersin’den İstanbul’a gelen mallarda sıkıntı olduğunu belirten Arslantürk yeşillik ürünlerde fiyatların çok yükseldiğini ifade etti ve “Sabah fiyatları kontrol ederken baktım 1 kasa nane (35-40 bağ) 55 TL’ye hale giriş yapmış. Bu nasıl oluyor dedim. Faturayı gösterdiler gerçekten o fiyata satılıyor” ifadesini kullandı.

MEYVE FİYATLARI NORMAL SEVİYEDE

Halde semizotunun zor bulunduğunu anlatan Arslantürk, meyvede sıkıntı bulunmadığını belirtti. Arslantürk, “Meyve fiyatlarımız normal seviyede. Ankara Armut 2-3 liraydı sabah. Tarladan gelen ürünlerde sıkıntı oluyor. Patlıcan 7-8 liraya satılıyor. Fakat bu 20 gündür böyle” dedi.