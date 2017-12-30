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Karadağ ‘Kumar oynamak isteyen Bitcoin yerine bilet alsın’ dedi

Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, Bloomberg HT yayınına Katıldı sanal paraların üzerine kurulduğu Blockchain teknolojilerini yakından takip ettiklerini, önümüzdeki süreçte ürünlerde de bu teknolojileri kullanacaklarını kaydetti. Karadağ “Kumar oynamak isteyen başka platformlarda işini yapsın. Kumar oynamak isteyen varsa Milli Piyango bileti alsın” diye konuştu.

10:1730 Aralık 2017
Haberler Ekonomi
Karadağ ‘Kumar oynamak isteyen Bitcoin yerine bilet alsın’ dedi
Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, Bloomberg HT yayınına Katıldı sanal paraların üzerine kurulduğu Blockchain teknolojilerini yakından takip ettiklerini, önümüzdeki süreçte ürünlerde de bu teknolojileri kullanacaklarını kaydetti. Karadağ “Kumar oynamak isteyen başka platformlarda işini yapsın. Kumar oynamak isteyen varsa Milli Piyango bileti alsın” diye konuştu.

Bloomberg HT yayınına katılan Himmet Karadağ “Kriptoloji, para transferinde belki merkez bankalarının ve tüm finans sisteminin vazgeçemeyeceği bir alan ve teknoloji, bu alana yatırım yapmayan kuruluşlar zaten ciddi anlamda geride kalacak” dedi. Bitcoin'in çok manipülatif olduğunu söyleyen Karadağ, “Kumar oynamak isteyen başka platformlarda işini yapsın. Kumar oynamak isteyen varsa Milli Piyango bileti alsın” diye konuştu. Bugün 3 lira, yarın 3 milyon derken bir sonraki gün aşağı yönlü harekette mağduriyetler yaşamasınlar. Biz Bitcoin'le ilgili uyarıyoruz ama finans teknolojisinde yer alan kurumların Blockchain ve benzer teknolojileri takip ediyor olması lazım” diye konuştu.

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